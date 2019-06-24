В Одессе снова пропала девочка-подросток

14-летняя Анастасия Савченко ушла утром из дома и до сих пор не вернулась.

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Таировское отделение полиции в Одессе разыскивает 14-летнюю Анастасию Савченко, которая сегодня утром ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщила Национальная полиция Одесской области.

“Разыскивается несовершеннолетняя Савченко Анастасия! Малиновским отделением полиции в Одессе разыскивается Савченко Анастасия Павловна, 2005 года рождения“, - отмечается в сообщении.

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“Приметы: рост 160 см, волосы русые, глаза светло-зеленые, худощавого телосложения. Была одета в черные шорты, черную футболку, босоножки белого цвета с красными полосками“, - добавили в полиции

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просят сообщить по телефонам: “102“, (048) 746-29-07. Напомним, ранее сообщалось,что в Умани мужчина посреди дня изнасиловал 15-летнюю девушку.