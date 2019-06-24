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В Одессе снова пропала девочка-подросток

Комментариев: 2
14-летняя Анастасия Савченко ушла утром из дома и до сих пор не вернулась.
Полиция снова ищет пропавшего ребенка
Полиция снова ищет пропавшего ребенка
facebook.com/gunp.odessa

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Таировское отделение полиции в Одессе разыскивает 14-летнюю Анастасию Савченко, которая сегодня утром ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщила Национальная полиция Одесской области.

“Разыскивается несовершеннолетняя Савченко Анастасия! Малиновским отделением полиции в Одессе разыскивается Савченко Анастасия Павловна, 2005 года рождения“, - отмечается в сообщении.

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“Приметы: рост 160 см, волосы русые, глаза светло-зеленые, худощавого телосложения. Была одета в черные шорты, черную футболку, босоножки белого цвета с красными полосками“, - добавили в полиции

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просят сообщить по телефонам: “102“, (048) 746-29-07. Напомним, ранее сообщалось,что в Умани мужчина посреди дня изнасиловал 15-летнюю девушку.

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Теги: девочка, розыск, пропажа, подросток, полиция, Одесса
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Комментариев (2)
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tulchanin    24.06.2019, 17:18
Оценка:  0
tulchanin
" которая сегодня утром ушла из дома и не вернулась." ©
Так сегодня ушла или 23 ? Если сегодня, так мож не все так страшно.... 14 лет, могла и с друзьями где-то зависнуть, день же ещё.
jeksoncool    24.06.2019, 17:11
Оценка:  -3
jeksoncool
Походу подставили того чувака, что раньше был?!
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