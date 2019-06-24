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В Украине за полгода убиты более 50 детей: Полиция просит Раду о помощи

Комментариев: 10
Правоохранители обнародовали ужасающую статистику.
НПУ была одним из инициаторов петиции об усилении наказания за сексуальные преступления в отношении детей
НПУ была одним из инициаторов петиции об усилении наказания за сексуальные преступления в отношении детей
npu.edu.ua

С начала 2019 года в Украине убито более 50 детей, поэтому полиция просит Верховную Раду усилить защиту детей от насилия.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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"Мы хотим достучаться до депутатов Верховной Рады, что нужно рассмотреть этот законопроект №6607. Должен быть Единый реестр лиц, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних. В частности, такой реестр существует в европейских странах. Повышенное внимание к этим людям - это большая профилактика, это останавливает этих лиц", - цитируются в сообщении слова председателя Нацполиции Сергея Князева.

"К сожалению, в этом году более 50 детей убиты. И вопрос как защитить наших детей - стоит перед нами всеми. Поэтому Национальная полиция была одним из инициаторов представления петиции об усилении наказания за сексуальные преступления в отношении детей в Верховную Раду", - добавил Князев.

Как сообщалось 22 июня, полиция Одесской области опубликовала видео с частью признания подозреваемого в убийстве 11-летней девочки Дарьи Лукьяненко Николая Тарасова.

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Теги: Нацполиция, Рада, петиция, педофилы, дети, убийства
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Комментариев (10)
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Л_о_л_а    24.06.2019, 17:43
Оценка:  +1
Л_о_л_а
мед.реформа, полицейская, судебная, реформа ЖКХ.....- за это скакали майданутые кастрюли???
один черт бы с вами. да вы всю страну в пропасть завели...
Мыкола    24.06.2019, 17:36
Оценка:  -1
Мыкола
Как было при Яныке, это уже второстепенно.Надо думать как сделать так, чтобы этого было максимально мало: реестр обязателен и, конечно, максимальное ужесточение наказания, педофилов кастрировать! Майдан и военные действия снижают ценность жизни как таковой. Порохоботы этого даже не понимают!
Потому_что    24.06.2019, 17:19
Оценка:  0
Потому_что
К сожалению нашим депутатам не до этого, их дети в Конче Заспе живут под тройной охраной, им на все чихать.
Boxerogos    24.06.2019, 17:17
Оценка:  -2
Boxerogos
При"злочынной владе"Януковича такого не было.Были убийства детей,но они носили единичный характер.Но десятками за пол-года не убивали."Пэпэможные"пос ледствия Майдана сделали очень многих безумцами.Вот и весь сказ.
Yaha_27    24.06.2019, 17:20
Оценка:  0
Yaha_27
Причем тут экономическая ситуация к сперматаксикозу отдельных индивидуумов?
Boxerogos    24.06.2019, 17:47
Оценка:  0
Boxerogos
Экономическая ситуация,вкупе с безденежьем и отсутствием"света в конце тоннеля" напрямую связана с психическим здоровьем населения.Это вам любой психиатр скажет.
whitewo00    24.06.2019, 17:53
Оценка:  -1
whitewo00
Боксерос - ты тут строишь из себя то юриста, то психолога попробуй быть человек
Krekk    24.06.2019, 17:07
Оценка:  0
Krekk
Ради любопытства - а во времена "кровавого Яныка" какая была статистика?
"жыты по-новому" все же случилось уже, или нет еще?)
ВосставшийИзБана    24.06.2019, 17:26
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
При Януке рисовали то, что хочет видеть Йолка. А покажешь плохое - жди расправы.
Л_о_л_а    24.06.2019, 17:42
Оценка:  +2
Л_о_л_а
свистишь, порохобот, впрочем, не удивительно, за это и платят....
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