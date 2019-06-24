В Украине за полгода убиты более 50 детей: Полиция просит Раду о помощи

Правоохранители обнародовали ужасающую статистику.

НПУ была одним из инициаторов петиции об усилении наказания за сексуальные преступления в отношении детей npu.edu.ua

С начала 2019 года в Украине убито более 50 детей, поэтому полиция просит Верховную Раду усилить защиту детей от насилия.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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"Мы хотим достучаться до депутатов Верховной Рады, что нужно рассмотреть этот законопроект №6607. Должен быть Единый реестр лиц, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних. В частности, такой реестр существует в европейских странах. Повышенное внимание к этим людям - это большая профилактика, это останавливает этих лиц", - цитируются в сообщении слова председателя Нацполиции Сергея Князева.

"К сожалению, в этом году более 50 детей убиты. И вопрос как защитить наших детей - стоит перед нами всеми. Поэтому Национальная полиция была одним из инициаторов представления петиции об усилении наказания за сексуальные преступления в отношении детей в Верховную Раду", - добавил Князев.

Как сообщалось 22 июня, полиция Одесской области опубликовала видео с частью признания подозреваемого в убийстве 11-летней девочки Дарьи Лукьяненко Николая Тарасова.