Гройсман пообещал повысить пенсии для тех, кто с большим стажем, но маленькой зарплатой

По словам Гройсмана, пенсии составят не менее 2 тысяч гривен.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров Украины на следующем заседании примет решение о повышении пенсий пенсионерам с большим стажем, но маленькими зарплатами.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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Гройсман отметил, что еще в январе 2018 года обещал, что проведет пенсионную реформу, которая коснется всех категорий пенсионеров. И с тех пор, по словам министра, выплаты увеличились практически для всех, кроме работников с большим стажем, но маленьким окладом.

Единственной категорией, которая требовала нашего усиленного внимания, были работники, которые имели большой трудовой стаж, но маленькие зарплаты, следовательно, малые отчисления, - указывает премьер.

Уже с 1 июля на постоянной основе Кабмин планирует увеличить такой категории пенсионеров выплаты. На ближайшем заседании правительство должно завершить все процедуры по данному вопросу.

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Таким образом, женщины со стажем более 30 лет и мужчины со стажем более 35 лет получат повышенные пенсии.

По словам Гройсмана, пенсии составят не менее 2 тысяч гривен. И это будет только очередной этап перерасчета пенсий, далее они будут увеличиваться автоматически.

Ранее сообщалось, что 19-летняя дочь Гройсмана стала совладелицей торгового центра в Виннице.

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