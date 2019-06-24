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Гройсман пообещал повысить пенсии для тех, кто с большим стажем, но маленькой зарплатой

Комментариев: 2
По словам Гройсмана, пенсии составят не менее 2 тысяч гривен.
Гройсман пообещал повышение пенсий
Гройсман пообещал повышение пенсий
kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров Украины на следующем заседании примет решение о повышении пенсий пенсионерам с большим стажем, но маленькими зарплатами.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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Гройсман отметил, что еще в январе 2018 года обещал, что проведет пенсионную реформу, которая коснется всех категорий пенсионеров. И с тех пор, по словам министра, выплаты увеличились практически для всех, кроме работников с большим стажем, но маленьким окладом.

Единственной категорией, которая требовала нашего усиленного внимания, были работники, которые имели большой трудовой стаж, но маленькие зарплаты, следовательно, малые отчисления, - указывает премьер.

Уже с 1 июля на постоянной основе Кабмин планирует увеличить такой категории пенсионеров выплаты. На ближайшем заседании правительство должно завершить все процедуры по данному вопросу.

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Таким образом, женщины со стажем более 30 лет и мужчины со стажем более 35 лет получат повышенные пенсии.

По словам Гройсмана, пенсии составят не менее 2 тысяч гривен. И это будет только очередной этап перерасчета пенсий, далее они будут увеличиваться автоматически.

Ранее сообщалось, что 19-летняя дочь Гройсмана стала совладелицей торгового центра в Виннице.

 

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Теги: Гройсман, пенсии, пенсионеры, стаж, зарплата
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Комментариев (2)
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Брюква_и_Клюква    24.06.2019, 17:39
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
И эти мудаки еще хотят вернуть заробитчан? Xyй вам на рыло! В бедной Чехии человек с полным трудовым стажем получает 12000 крон. Никто не вернется!
Media-sapiens    24.06.2019, 17:29
Оценка:  +2
Media-sapiens
ого... 2К грн - это широкий жест...
гнойсмана в зеленое правительство!
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