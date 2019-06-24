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Тело погибшего в зоне ООС военного эвакуировали из опасной зоны

Комментариев: 2
Тело военнослужащего 24-й отдельной механизированной бригады готовят к транспортиовке к месту захоронения.
Военные вернули тело побратима из опасной зоны и готовят к перевозке
Военные вернули тело побратима из опасной зоны и готовят к перевозке
facebook.com/pressjfo.news

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В зоне проведения операции Объединенных сил нашли тело погибшего накануне украинского военнослужащего. Об этом сообщил пресс-центр ООС.

По данным пресс-центра, военнослужащие 24 отдельной механизированной бригады вернули тело боевого собрата, который погиб во время выполнения задания в секторе ответственности в районе населенного пункта Оленевка. 

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Тело погибшего эвакуировано из опасной зоны. Сейчас, по данным ведомства, идет подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения и проведения ритуала почитания павшего украинского героя. 

Вчера воин 24-й отдельной механизированной бригады подорвался на взрывном устройстве и погиб от полученных ранений во время проверки местности в районе населенного пункта Оленевка.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ разгромили позицию боевиков на Донбассе.

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Теги: ВСУ, ООС, гибель, солдат, военный, мины
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Комментариев (2)
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Л_о_л_а    24.06.2019, 17:44
Оценка:  -1
Л_о_л_а
тело эвакуировали из опасной зоны....????

Для тела эта зона уже не опасна
Wtf2Wгf    24.06.2019, 17:28
Оценка:  +1
Wtf2Wгf
На Бихмире теперь из раши новости постят???
Украинского языка, как и названий населенных пунктов на Донбассе, осилить вообще никак не дано?
Какая нах Оленевка? Может о Еленовке речь, если уж переводите?
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