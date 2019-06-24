Тело погибшего в зоне ООС военного эвакуировали из опасной зоны
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В зоне проведения операции Объединенных сил нашли тело погибшего накануне украинского военнослужащего. Об этом сообщил пресс-центр ООС.
По данным пресс-центра, военнослужащие 24 отдельной механизированной бригады вернули тело боевого собрата, который погиб во время выполнения задания в секторе ответственности в районе населенного пункта Оленевка.
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Тело погибшего эвакуировано из опасной зоны. Сейчас, по данным ведомства, идет подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения и проведения ритуала почитания павшего украинского героя.
Вчера воин 24-й отдельной механизированной бригады подорвался на взрывном устройстве и погиб от полученных ранений во время проверки местности в районе населенного пункта Оленевка.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ разгромили позицию боевиков на Донбассе.
Для тела эта зона уже не опасна
Украинского языка, как и названий населенных пунктов на Донбассе, осилить вообще никак не дано?
Какая нах Оленевка? Может о Еленовке речь, если уж переводите?