За спасение отца: Мошенник требовал 950 евро у 10-летней девочки

Девочка вынесла из дома все деньги.

Неизвестный мужчина в Черновицкой области позвонил на телефон 10-летней девочке и сообщил ей ужасную новость. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции региона.

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По предварительной информации, мошенник сказал ребенку, что ее отец попал в страшную аварию в Польше. Для его спасения нужны деньги. О звонке мошенник запретил говорить кому-то еще.

Девочка взяла дома 950 евро и должна была передать их через таксиста.

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Женщина-таксист, которая приехала на вызов, удивилась, что 10-летний ребенок принес ей такую сумму. Она заподозрила что-то неладное после того, как мошенник долго не мог определиться с тем, каким образом ему должны передать эти деньги. Бдительная водительница такси обратилась в полицию.

На месте работала следственно-оперативная группа. Личность преступника установлена. Продолжается следствие.

Напомним, мошенник пытался заработать $10 тыс. на родителях исчезнувшей девочки.