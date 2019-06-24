"Совет сам себя уничтожает": Названы страны, выступающие за Россию в ПАСЕ

Представитель украинской делегации назвал 10 стран, готовых голосовать за возвращение РФ в сессионный зал.

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В украинской делегации в ПАСЕ назвали страны, выступающие за возвращение делегации России в сессионный зал. Об этом написал депутат Леонид Емец в Facebook.

По его словам, сейчас проходит заседание регламентного комитета Ассамблеи. "Четко видно как делегации поделились на тех, кто за возвращение России, и тех, кто против.

За Россию выступают Франция, Германия, Италия, Исландия, Сан-Марино, Турция, Нидерланды, Швейцария, Норвегия и Монако. Против - Украина, Великобритания, Польша, Грузия и Литва.

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"Вот такие расклады на сейчас. Конечно, это далеко не вся Ассамблея, но просто невооруженным глазом видно, как изменилась ситуация после решения Комитета министров Совета Европы", - отметил Емец.

"Те из делегатов, ранее аккуратно выступали против России в ПАСЕ, теперь вынуждены поддерживать решения собственных правительств", - добавил он. Однако, по его словам, несмотря на сложность ситуации, Украина имеет несколько вариантов противодействия российскому реваншу.

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"Мы подали около 200 поправок. Будем бороться за каждую. Если пройдет хоть одна из тех, которые меняют определенные пункты регламента, то сможем нивелировать всю резолюцию", - говорит депутат.

"Должен сказать, что печально смотреть на то, как Совет Европы сам уничтожает собственную суть. Те принципы и ценности, ради которых эта международная организация и была создана, которые должны быть важнее денег", - заявил Емец.

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Напомним, ранее сообщалось, что Украина внесла 226 поправок к докладу, возвращающему РФ в ПАСЕ.