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"Совет сам себя уничтожает": Названы страны, выступающие за Россию в ПАСЕ

Комментариев: 11
Представитель украинской делегации назвал 10 стран, готовых голосовать за возвращение РФ в сессионный зал.
Среди сторонников возвращения РФ - Германия и Франция
Среди сторонников возвращения РФ - Германия и Франция
facebook.com/ParliamentaryAssembly

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В украинской делегации в ПАСЕ назвали страны, выступающие за возвращение делегации России в сессионный зал. Об этом написал депутат Леонид Емец в Facebook.

По его словам, сейчас проходит заседание регламентного комитета Ассамблеи. "Четко видно как делегации поделились на тех, кто за возвращение России, и тех, кто против.

За Россию выступают Франция, Германия, Италия, Исландия, Сан-Марино, Турция, Нидерланды, Швейцария, Норвегия и Монако. Против - Украина, Великобритания, Польша, Грузия и Литва.

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"Вот такие расклады на сейчас. Конечно, это далеко не вся Ассамблея, но просто невооруженным глазом видно, как изменилась ситуация после решения Комитета министров Совета Европы", - отметил Емец. 

"Те из делегатов, ранее аккуратно выступали против России в ПАСЕ, теперь вынуждены поддерживать решения собственных правительств", - добавил он. Однако, по его словам, несмотря на сложность ситуации, Украина имеет несколько вариантов противодействия российскому реваншу. 

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"Мы подали около 200 поправок. Будем бороться за каждую. Если пройдет хоть одна из тех, которые меняют определенные пункты регламента, то сможем нивелировать всю резолюцию", - говорит депутат. 

"Должен сказать, что печально смотреть на то, как Совет Европы сам уничтожает собственную суть. Те принципы и ценности, ради которых эта международная организация и была создана, которые должны быть важнее денег", - заявил Емец.

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Напомним, ранее сообщалось, что Украина внесла 226 поправок к докладу, возвращающему РФ в ПАСЕ.

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Теги: ПАСЕ, РФ, Украина, Европа, резолюция, поправки
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Комментариев (11)
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Л_о_л_а    24.06.2019, 19:06
Оценка:  +3
Л_о_л_а
опять зрада....
Антибес    24.06.2019, 18:57
Оценка:  +4
Антибес
Россия должна быть в ПАСЕ.Так хочет большинство.Это нам там делать нечего.
ВАТА_FUCK    24.06.2019, 18:52
Оценка:  -6
ВАТА_FUCK
Нужно вернуть рашистов в ПАСЕ. Кто-то же должен выслушивать пи3дюлины для пидoрасии!
Мыкола    24.06.2019, 18:48
Оценка:  +5
Мыкола
Это называется допрыгались ! Галицайская политика Украины терпит крах как внутри страны , так и во внешней политике !
Boxerogos    24.06.2019, 18:34
Оценка:  +5
Boxerogos
Все хозяева за Россию.А наши"патриоты"не осознают современных реалий,т.к.застряли в прошлом,надеясь и дальше"загрeбать жар"чужими руками.Но этого больше не будет.Эту проафриканскую команду"патриотов"пора менять всех до одного.
PINKIPAU    24.06.2019, 18:36
Оценка:  -3
PINKIPAU
Согласен. Гнать нужно вашего Путина из Кремля сраной метлой к ибени матери)))).
Boxerogos    24.06.2019, 18:42
Оценка:  +1
Boxerogos
Потрохобот,снова толсто.Путин мне безразличен,т.к.не он представляет мою Украину в ПАСЕ,а шайка упоротых имбецилов.Попробуй потоньше.))))))))))))))))
PINKIPAU    24.06.2019, 18:33
Оценка:  -5
PINKIPAU
Раша-капут.
Николай510    24.06.2019, 18:17
Оценка:  -7
Николай510
Ситуация времён Мюнхенского соглашения - предательство ведущих европейских стран, отстаивающих собственные шкурные "экономические" интересы, в результате которых были развязаны руки Гитлеру и начало очередной Мировой войны с жертвами в 40-60 миллионов в Европе и разрушение всех стран до руин!
Olshankin    24.06.2019, 18:37
Оценка:  +1
Olshankin
5 сентября 1938 г., польский посол в Париже Лукасевич — послу США:
Начинается религиозная война между фашизмом и большевизмом, и в случае оказания Советским Союзом помощи Чехословакии, Польша готова к войне с СССР плечом к плечу с Германией.
Германия не оценила плечо Польши
Olshankin    24.06.2019, 18:38
Оценка:  +1
Olshankin
Но совместный парад в Тешинском уезде провели.
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