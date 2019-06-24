Только живи: в Украине стартовал проект против самоубийств ветеранов

Социальный проект призван помочь военнослужащим и ветеранам, а также обратить внимание общества на проблему самоубийств среди военных.

В Украине стартовал социальный проект, направленный на поддержку ветеранов Операции объединенных сил, против самоубийств среди тех, кто на войне или уже вернулся. Об этом сообщает Радио Свобода в понедельник, 24 июня.

Проект "Только живи" создала Федерация общественных организаций участников АТО Киевской области совместно с каналом 1+1.

Глава Федерации Владимир Мостовой главной задачей проекта назвал поддержку военных и привлечение внимания общества к проблеме суицидов среди ветеранов. Он добавил также, что процент самоубийств от общего количества погибших ветеранов превышает 11%.

"Тему самоубийств среди воинов на фронте и после возвращения с войны особо не обсуждают. Сами бойцы и ветераны говорят, что на войне им проще, там четко знаешь, кто твой враг и что ты должен делать. Возвращаясь домой, воины сталкиваются с равнодушием, неуважением, иногда хамским отношением к себе. Это все влияет на их психологическое и моральное состояние, приводит к суицидальным настроениям. Так, в Киевской области в мае-июне увеличилось количество депрессивных расстройств и настроений совершить суицид среди ветеранов", - говорит Мостовой.

В 2018 году военный прокурор Анатолий Матиос сообщал о свыше 500 зарегистрированных случаях самоубийств среди ветеранов военных действий.

Напомним, что ранее на Львовщине совершил самоубийство известный ветеран АТО.

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