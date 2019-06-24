В МВД меняют порядок реагирования на вызовы о "минировании"

Планируется ужесточение ответственности.

В Министерстве внутренних дел рассказали о том, что изменят порядок реагирования на сообщения о минировании.

Об этом сообщил глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, передает LB.ua.

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Шевченко указывает, что из-за множества ложных сообщений о минировании в МВД инициировали “подготовку проекта изменений во внутренние правовые акты, которые уточняют регламент реагирования органов правопорядка на такие сообщения“.

Кроме того, готовятся изменения в Уголовный Кодекс, планируется ужесточение ответственности за ложные сообщения.

В ряде случаев предложим увеличить срок уголовной ответственности и ограничения свободы сроком более шести лет, а также предусмотреть дополнительно конфискацию имущества в таких случаях“, - говорит Шевченко.

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Он отметил, что большинство всех ложных сообщений о минировании поступают с территории России и неподконтрольных территорий Донбасса от ботов с помощью IP-телефонов и интернета. Однако, говорит Шевченко, есть и украинцы, которые занимаются дезинформацией.

Крупные компании из-за таких звонков несут огромные убытки, а иногда “минируют“ торговые центры и по несколько раз в день.

Один из таких крупных ритейлеров сообщил нам об убытках в размере 56 млн грн за определенный период только в силу остановки продаж, эвакуации людей и персонала... Поэтому не исключено, что в регламентные нормы будут внесены поправки о порядке эвакуации, - добавил Шевченко.

Напомним, сегодня, 24 июня, в столице неизвестный сообщил о минировании шести университетов.