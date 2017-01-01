Аласании дали временную должность на "Суспільном"

Пока он не может быть председателем телеканала - у другой стороны месяц на обжалование решения в суде.

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Зураб Аласания будет временно занимать должность главного эксперта при правлении “Суспільного“. Об этом сообщает пресс-служба “Суспільного“, пишет “Фокус“.

Несмотря на восстановлении в должности председателя телеканала через суд, Аласания пока не может занимать эту должность, потому что у другой стороны еще месяц на обжалование решения.

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Поэтому пока Аласания будет главным экспертом при правлении Общественного вещания.

“Такую временную новую должность ему предложило правление, когда выяснилось, что ожидать вступления решения суда в законную силу и восстановления в должности председателя правления придется еще минимум месяц“, – говорится в сообщении.

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В свою очередь, Аласания отметил необходимость придерживаться всех законных процедур при восстановлении в должности.

“Конечно, есть юридические аспекты, которые должны быть строго соблюдены. Но есть и важная работа, которую нельзя остановить. Я пришел строить “Суспільне“, а не выяснять отношения в судах“, – сказал он.

Напомним, 19 июня суд признал увольнение Зураба Аласании с "Суспільного" незаконным.