Санкции против РФ могут отменить в любой момент - премьер Франции
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Антироссийские санкции - это временный этап, эти меры могут быть отменены в любой момент. Об этом сообщил премьер Франции Эдуар Филипп на пресс-конференции с премьером РФ Дмитрием Медведевым, передает ТАСС.
Медведев находится во Франции с однодневным визитом. “Это временный этап, который может быть отменен в любой момент. Мы знаем, почему эти санкции были введены (за аннексию украинского Крыма - прим. ред.). Я думаю, что Россия об этом знает также“, - отметил Филипп.
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“Мы должны использовать любую возможность, чтобы диверсифицировать наши отношения“, - сказал он.
Напомним, ранее в РФ намекнули, что голосование за их возвращение в сессионный зал ПАСЕ наберет голоса с большим перевесом.