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Санкции против РФ могут отменить в любой момент - премьер Франции

Комментариев: 4
Российские СМИ цитируют фразу премьера Франции после встречи с Дмитрием Медведевым об отмене санкций.
Премьер Франции обнадежил премьера РФ возможным снятием санкций
Премьер Франции обнадежил премьера РФ возможным снятием санкций
EPA/UPG

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Антироссийские санкции - это временный этап, эти меры могут быть отменены в любой момент. Об этом сообщил премьер Франции Эдуар Филипп на пресс-конференции с премьером РФ Дмитрием Медведевым, передает ТАСС.

Медведев находится во Франции с однодневным визитом. “Это временный этап, который может быть отменен в любой момент. Мы знаем, почему эти санкции были введены (за аннексию украинского Крыма - прим. ред.). Я думаю, что Россия об этом знает также“, - отметил Филипп. 

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“Мы должны использовать любую возможность, чтобы диверсифицировать наши отношения“, - сказал он.

Напомним, ранее в РФ намекнули, что голосование за их возвращение в сессионный зал ПАСЕ наберет голоса с большим перевесом.

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Теги: Санкции, РФ, ЕС, Франция, Филипп, Медведев, Украина
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Комментариев (4)
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Boxerogos    24.06.2019, 19:23
Оценка:  +1
Boxerogos
Санкции изжили себя.Европейские компании,подсчитывая убытки,"благодарят"кото рый год подряд свои правительства за введение этих санкций.Но их терпение не безгранично.Или отменят санкции,или сменят власть,а затем отменят санкции.Третьего не дано.
colavova    24.06.2019, 19:17
Оценка:  -1
colavova
Сразу по возвращению Крыма Украине санкции могут быть отменены! Точка!
haarp    24.06.2019, 19:21
Оценка:  0
haarp
соси :P
Noblesse_obliger    24.06.2019, 19:23
Оценка:  -2
Noblesse_obliger
Сосать это прерогатива скрепоносцев на срасии,так что не отвлекайся и продолжай,убогий!!!
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