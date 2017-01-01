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Возле полигона на Днепропетровщине из автомата ранили школьника

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Следователи ГБР выясняют, каким образом во время стрельб курсантов Днепропетровского государственного университета внутренних дел школьник получил ранение из автомата.
Курсанты проходили учения на полигоне
Курсанты проходили учения на полигоне
academysps.edu.ua

Следователи теруправления Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства ранения 15-летнего парня возле учебно-тренировочного полигона в селе Партизанское Днепропетровской области. Об этом сообщили в Полтавском теруправлении ГБР.

По предварительной информации, 24 июня около 11.00, во время учебно-тренировочных стрельб из автоматического оружия курсантов 1-го курса Днепропетровского государственного университета внутренних дел, огнестрельное ранение в область правого бедра получил подросток (2004 года рождения).

Получив информацию, следователи ГБР оперативно выехали на место происшествия. Продолжается комплекс неотложных следственных действий, а также выясняется, при каких обстоятельствах пострадавший оказался на линии огня.

В настоящее время парень прооперирован в Днепропетровской областной детской больницы. Ему удалили пулю из правого бедра. Кости не повреждены. Угрозы жизни нет.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина открыл стрельбу посреди улицы. Стрелок в состоянии алкогольного опьянения ранил из пистолета случайного прохожего.

Напомним, в Одессе на пляже мужчина открыл стрельбу. Гражданина одной из стран Средней Азии задержали.

 

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Теги: ребенок, учения, школьник, Днепропетровская область, ранение, полигон, автомат
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Источник: korrespondent.net

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