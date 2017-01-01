В Николаеве партии Зеленского и Медведчука зарегистрированы по одному адресу, - СМИ

Находятся партии в одном офисе и по одному адресу.

Партия “Слуга народа“ и партия “Оппозиционная платформа - За жизнь“ зарегистрированы в Николаеве по одному адресу.

Об этом сообщает издание “НикВести“.

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Офисы фракций расположены на проспекте Центральном, 67 в офисе № 424.

“В документе указывается, что обе партийные организации имеют одинаковый юридический адрес в кабинете №424 офисного центра “Инпроектсервис“ на пересечении проспекта Центрального и улицы Фалеевской в Николаеве“, - говорится в сообщении.

Кроме того, партии "сидят" в одном офисе nikvesti.com

Ранее сообщалось, что в Харьковской области по округу №175 партия “Слуга народа“ выдвинула кандидатом Евгения Пивоварова 1978 года, который является бизнес-партнером семьи скандально известной Елены Зайцевой. Согласно реестрам юридических лиц, Пивоваров является соучредителем предприятия ООО “Тайфун 2000“ (Код ОКПО 30990063), специализирующегося на производстве продуктов питания.

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Также стало известно, что известный украинский телеведущий признался, что решил попробовать свои силы в большой политике. Для реализации своих планов выбрал политическую силу “Слуга народа”.