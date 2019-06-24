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В Харькове осквернили памятник воинам УПА

Комментариев: 3
Памятный знак, установленный в честь погибших воинов УПА неизвестные залили красной краской.
В Харькове надругались над памятной доской воинам УПА
В Харькове надругались над памятной доской воинам УПА
hk.npu.gov.ua

В Харькове неизвестные залили красной краской памятный знак, установленный в честь погибших воинов УПА. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщает пресс-служба полиции области.

"Сообщение о происшествии в Молодежном парке поступило в полицию 24 июня в 16:34", - говорится в сообщении.

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета правонарушений Киевского отдела полиции. Собран первичный материал, проводится проверка.

Ранее в Харькове студент разбил монумент в честь провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины.

Напомним, в Киеве разгромили мемориал героя Небесной сотни Нигояна, вандала задержали.

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Теги: памятники и монументы, Харьков, вандализм, вандалы, УПА, памятник
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Boxerogos    24.06.2019, 20:52
Оценка:  +1
Boxerogos
Место подобным"памятникам"-на Западленщине.Харьков-украинский город,который никогда не признает ни гитлеровских оккупантов ни их верных прихвостней в харе"воякив"УПА.
ВыВсеВрети    24.06.2019, 20:54
Оценка:  -2
ВыВсеВрети
ну ты, и тупой рог!...))))))
zheka-yakob    24.06.2019, 20:51
Оценка:  +1
zheka-yakob
Активисты правы, нечего делать памятникам прихвостням фашистов в Харькове....пусть у себя там, в бандерштате, ставят такие памятники.
ВыВсеВрети    24.06.2019, 20:54
Оценка:  0
ВыВсеВрети
забыли спросить на росии!...))))))))
fkrfyfan    24.06.2019, 20:42
Оценка:  +1
fkrfyfan
Ну действительно есть люди которые ненавидят пособников фашистов и их наследников
ВыВсеВрети    24.06.2019, 20:45
Оценка:  -2
ВыВсеВрети
я к примеру ненавижу пособников фашистов! у нас на росии это были миллионы!...
Letohradek    24.06.2019, 20:35
Оценка:  -4
Letohradek
Поймать ватных ублюдков и глотку залить такой же красной жuдкостью, желательно ацетоновой!
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