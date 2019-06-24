В Харькове осквернили памятник воинам УПА
Памятный знак, установленный в честь погибших воинов УПА неизвестные залили красной краской.
В Харькове неизвестные залили красной краской памятный знак, установленный в честь погибших воинов УПА. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщает пресс-служба полиции области.
"Сообщение о происшествии в Молодежном парке поступило в полицию 24 июня в 16:34", - говорится в сообщении.
Информация зарегистрирована в Журнале единого учета правонарушений Киевского отдела полиции. Собран первичный материал, проводится проверка.
Ранее в Харькове студент разбил монумент в честь провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины.
Напомним, в Киеве разгромили мемориал героя Небесной сотни Нигояна, вандала задержали.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент