В Харькове осквернили памятник воинам УПА

Памятный знак, установленный в честь погибших воинов УПА неизвестные залили красной краской.

В Харькове надругались над памятной доской воинам УПА hk.npu.gov.ua

В Харькове неизвестные залили красной краской памятный знак, установленный в честь погибших воинов УПА. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщает пресс-служба полиции области.

"Сообщение о происшествии в Молодежном парке поступило в полицию 24 июня в 16:34", - говорится в сообщении.

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета правонарушений Киевского отдела полиции. Собран первичный материал, проводится проверка.

Ранее в Харькове студент разбил монумент в честь провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины.

Напомним, в Киеве разгромили мемориал героя Небесной сотни Нигояна, вандала задержали.

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