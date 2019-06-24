Юмористы, футболисты. Мажоритарщики Слуги Народа

Партия Слуга народа опубликовала данные о своих кандидатах в одномандатных округах. Кандидатуры мажоритарщиков новой партии власти вызвали огромное количество споров.

Социологи утверждают, что надпись Слуга Народа дает любому кандидату в депутаты в мажоритарном округе +15-20% к рейтингу на старте кампании.

А значит, именно кандидаты от партии Владимира Зеленского могут стать фаворитами во многих округах. Отсюда и интрига, кто же все-таки эти самые кандидаты? И стоит признать, что интригу в Слуге Народа держали до последнего. Документы на регистрацию мажоритарщиков подали в последний день, а опубликовали их список только после подачи данных в ЦИК.

Корреспондент.net собрал информацию о самых ярких мажоритарщиках от Зеленского.

Юмористы

Большую группу комиков ведет партия Слуга Народа на выборы по мажоритарке. По 192 округу в Хмельницкой области от партии баллотируется актер команды Лиги Смеха Винницкие Василий Гуменюк.

В 49 округе Донецкой области Слугу Народа представит Сергей Сивохо - креативный продюсер Квартала и знаменитый в прошлом КВНщик.

В 222 округе в Киеве команду Зеленского представляет другой бывший КВНщик, актер проекта Мамахохотала Роман Грищук.

В 31 округе в родном для Зеленского Кривом Рогу на выборы пойдет друг президента, актер Квартала, Юрий Корявченков или просто “Юзик”.

В 197 округе Черкасской области Слугу Народа представит телеведущий и пародист Александр Скичко.

Спортсмены

Бывший игрок сборной Украины, нынешний капитан львовских Карпат Артем Федецкий тоже идет на выборы от партии Зеленского. По 118 округу во Львовской области.

Состязаться он будет с парламентским тяжеловесом, народным депутатом от БПП, миллионером Богданом Дубневичем, который в этом округе уже побеждал.

В 133 округе, охватывающем Киевский район Одессы, от Слуги народа баллотируется владелец спортклубов Barbell Gym и Barbell Baza, мастер спорта по пауэрлифтингу Артем Дмитрук.

В прошлом году этот одессит установил спортивный рекорд – со штангой на плечах весом в 100 килограммов он поднялся вверх по Потемкинской лестнице.

Свадебный фотограф и другие

В 210 округе Черниговской области баллотируется депутат Прилукского горсовета Дмитрий Пахомов. Однако известным на всю Украину он стал не благодаря своей политической деятельности, а из-за участия в реалити-шоу Меняю жену на телеканале 1+1.

Блогер Александр Куницкий (Zpsanek) баллотируется от Слуги народа в 169 округе в Харькове. Он специализируется на дорожно-полицейской тематике и не раз вступал в стычки с полицией.

На его YouTtube-канале 946 тысяч подписчиков. Противостоять ему в округе будут народные депутаты Александр Кирш и Александр Грановский.

В 77 округе Запорожской области от Слуги народа выдвинули 29-летнего Сергея Штепу, он свадебный фотограф.

Кандидат в депутаты от Слуги Народа в 68 округе Закарпатской области Александр Пекарь еще недавно размещал резюме о поиске работы.

Одиозные личности

В 25 округе от Слуги народа в Раду баллотируется блогер Макс Бужанский, который не любит Майдан и тоскует по СССР.

Бужанский был одним из тех, кого партия объявила на съезде, и Слуга народа несмотря на критику в соцсетях не передумала снимать его с выборов.

В 14 округе Винницкой области от ЗеКоманды баллотируется Ирина Борзова - жена нынешнего и.о. руководителя Государственного управления делами и дочь бывшего соратника Александра Маслякова по АМИК, а теперь руководителя Лиги смеха Наума Барули.

Сергей Борзов попал в госуправление делами еще во времена Порошенко, поскольку в свое время помогал и ему в агитации как руководитель команды Винницкие перцы. По этой же линии близок к Зеленскому.

В 2016 году Сергей Борзов безвозмездно получил в собственность от ведомства, которым руководил, квартиру в центре Киева на бульваре Леси Украинский площадью 187,9 кв. м стоимостью не менее 10 миллионов гривен.

Ирина Борзова владеет фирмой Профиль-Н в области ресторанного бизнеса, зарегистрированной в Судаке на территории аннексированного Крыму.

Фирма переоформлена в соответствии с требованиями российского законодательства, а по данным налоговой РФ, в 2016 году получила 600 000 рублей прибыли.