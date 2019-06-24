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Зеленский планирует запатентовать политические слоганы своей предвыборной кампании

Комментариев: 6
Зеленский хочет запатентовать знаки “Зе!команда“, “Зе“, “ZeNews“, “Ze!“, а также выражения, которые он использовал во время предвыборной кампании.
Зеленский планирует запатентовать свои политические слоганы
Зеленский планирует запатентовать свои политические слоганы
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский решил запатентовать свои политические символы и слоганы. 

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на информацию из базы данных Укрпатента.

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Зеленский хочет запатентовать знаки “Зе!команда“, “Зе“, “ZeNews“, “Ze!“, а также выражения, которые он использовал во время предвыборной кампании. 

В частности, это выражения “Сделаем это вместе!“, “Весна покажет, кто где летал“, “Весна покажет, кто где воровал“.

Все заявки на патенты сейчас находятся на стадии рассмотрения.

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Ранее сообщалось, что в Администрации президента Украины Владимира Зеленского рассматривают вариант сокращения ряда министерств. Заместитель главы АП Алексей Гончарук указывает, что в АП думают о сокращении количества министерств и рассматривают разные модели для этого. В команде главы государства хотят подойти к формированию нового правительства прагматично.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Главного управления СБУ в аннексированном Крыму Александра Шмитько.

 

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Теги: Зеленский, патент, символ, Слуга народа
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Комментариев (6)
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Мамай1648    24.06.2019, 21:57
Оценка:  +1
Мамай1648
Zeшмаркля – дарю…
Колишній-східняк    24.06.2019, 21:31
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Запатентуй - я вам них уя не должен.
Колишній-східняк    24.06.2019, 21:22
Оценка:  -1
Колишній-східняк
ой, хлопчику, не тим ти займаєшся. Через рік від тих слоганів всі ригати будуть.
Letohradek    24.06.2019, 21:21
Оценка:  -1
Letohradek
А бороться с коррупционером Ахметовым, и ему подобными ворами, квартальный баран, собирается? Кстати, его фанаты до сих пор ждут снижение коммуналки, но крысенышу не до них
Ira0956    24.06.2019, 21:15
Оценка:  0
Ira0956
ой, мудак...
ТТ69    24.06.2019, 21:03
Оценка:  +1
ТТ69
уже было - ющенко фак
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