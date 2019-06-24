Зеленский планирует запатентовать политические слоганы своей предвыборной кампании

Зеленский хочет запатентовать знаки “Зе!команда“, “Зе“, “ZeNews“, “Ze!“, а также выражения, которые он использовал во время предвыборной кампании.

Президент Украины Владимир Зеленский решил запатентовать свои политические символы и слоганы.

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на информацию из базы данных Укрпатента.

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Зеленский хочет запатентовать знаки “Зе!команда“, “Зе“, “ZeNews“, “Ze!“, а также выражения, которые он использовал во время предвыборной кампании.

В частности, это выражения “Сделаем это вместе!“, “Весна покажет, кто где летал“, “Весна покажет, кто где воровал“.

Все заявки на патенты сейчас находятся на стадии рассмотрения.

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Ранее сообщалось, что в Администрации президента Украины Владимира Зеленского рассматривают вариант сокращения ряда министерств. Заместитель главы АП Алексей Гончарук указывает, что в АП думают о сокращении количества министерств и рассматривают разные модели для этого. В команде главы государства хотят подойти к формированию нового правительства прагматично.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Главного управления СБУ в аннексированном Крыму Александра Шмитько.

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