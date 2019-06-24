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Нацполиция назвала самые частые причины ДТП

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Почти 33% аварий произошли из-за превышения безопасной скорости. Еще 9,1% - из-за нарушения правил маневрирования.
В патрульной полиции назвали 7 самых распространенных причин ДТП в Украине
В патрульной полиции назвали 7 самых распространенных причин ДТП в Украине
dbr.gov.ua

В патрульной полиции назвали семь самых распространенных причин дорожно-транспортных происшествий в Украине. Об этом говорится на странице патрульной полиции в Facebook.

Отмечается, что с 1 января по 31 мая 2019 года 32,8% ДТП произошли из-за превышения безопасной скорости, 19,1% - из-за нарушения правил маневрирования, 9,4% - из-за нарушения правил проезда перекрестка, 8,4% - из-за несоблюдения дистанции, 6,9% - из-за управления транспортным средством в нетрезвом состоянии, 5,6% - из-за неправильного проезда пешеходных переходов, 3,6% - из-за выезда на полосу встречного движения.

Накануне в Киеве столкнулись две фуры, один из водителей погиб. Пробки на Житомирской трассе растянулись на пять километров. Полиция работает, чтобы скорее освободить дорогу.

Напомним, что ранее в Киеве автомобиль сбил женщину с ребенком и скрылся.

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Теги: ДТП, авария, полиция, Национальная полиция, патрульная полиция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
COZEL    24.06.2019, 22:03
Оценка:  0
COZEL
НОРМАЛЕК https://rusvesna.su/news/15614019 00 )))))
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