Будет бой. Насалик ответил на вызов топ-менеджера Нафтогаза

Министр энергетики согласился выйти на ринг с руководителем газового направления Нафтогаза.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик согласился на предложение руководителя газового дивизиона НАК Нафтогаз Украины Андрея Фаворова "решить спорные вопросы" на боксерском ринге. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я готов встретиться с Вами на ринге ... Вызываю Вас на "мужской разговор" - бой без правил. С местом и временем определимся", - написал Насалик.

Министр энергетики предложил предварительно обсудить, за что, собственно, "бить" друг друга.

"Во-первых, несете ли Вы полную ответственность за работу Укргазвыдобування с конца 2016 года до февраля 2019 года и, в частности, утилизацию тех 40 млрд грн, которые вы содрали с помощью тарифов на газ, под видом увеличения добычи газа?", - написал Насалик.

"Во-вторых, отстояли ли Вы свою честь после обвинения Вас в коррупции Вашим коллегой Витренко? ... Ради честных правил на газовом рынке, я ... вспомню свои соревнования по боям без правил в Свирской дивизии ВДВ", - добавил министр.

Напомним, топ-менеджер Нафтогаза вызвал министра энергетики на ринг. Руководитель газового направления компании позвал министра Игоря Насалика на боксерский поединок.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet