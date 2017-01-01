Аласания покинул должность главы правления Общественного

При этом Зураб Аласания продолжил работать в телерадиокомпании на позиции эксперта правления.

Зураб Аласания уволился с должности председателя правления ОАО Национальная общественная телерадиокомпания Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook

"Решение Наблюдательного совета по досрочному прекращению контракта суд признал незаконным и отменил. Но сегодня я уволился", - написал Аласания.

Но, по его словам, "это не значит, что мы сдаем позиции".

"Это означает, что мы соблюдаем закон. То есть: решение суда вступит в законную силу через 30 дней (со дня получения всеми ответчиками этого решения, или если будет подана апелляция - со дня решения суда второй инстанции). До того времени отмененное судом решение Наблюдательного совета является формально действующим. А это значит, что сегодня мой контракт считается расторгнутым", - написал Аласания.

Он заявляет, что в такой ситуации вариантов было два.

"Наблюдательный совет мог бы сделать шаг навстречу и признать свою ошибку, отменив свое решение до официального вступления в силу решения суда, я мог бы примерить на себя клетчатое одеяло. Перший вариант - это не о Наблюдательном совете. Второй - это не про меня", - отметил Аласания.

"Поэтому с позиции председателя правления - иду. С сегодняшнего дня председателем правления общественного вещателя является член нашей команды Николай Чернотицкий, который до сих пор отвечал за филиалы Общественного. Я продолжаю работать в компании (на позиции эксперта правления), пока решение суда не вступит в законную силу", - добавил он.

Напомним, уволенный президентом Владимиром Зеленским с должности члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко подал в Верховный суд на главу государства с требованием признать противоправным решение об увольнении.

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