Онищенко повторно не пустили на выборы в Раду

Центризбирком повторно отказал в регистрации народного депутата-беглеца Александра Онищенко.



Центральная избирательная комиссия (ЦИК) во второй раз отказала в регистрации народного депутата-беглеца Александра Онищенко кандидатом в нардепы на досрочных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА на своей странице в Facebook в понедельник, 24 июня.



Отмечается, что Онищенко отказали в регистрации из-за того, что в течение последних пяти лет он не проживает на территории Украины.



Решение в пользу Онищенко было принято на основании представленных им документов о том, что с 2016 года и по настоящее время Онищенко "находится за пределами государства, поскольку представлял Украину на соревнованиях по конному спорту в статусе всадника".

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