Половина жителей Полтавы осталась без воды

Мэр города призвал горожан прийти утром на акцию протеста под Полтаваоблэнерго и "требовать прекратить шантаж".

В Полтаве в понедельник, 24 июня, без водоснабжения остались жители пяти крупнейших микрорайонов города из-за долгов водоканала за электроэнергию. Об этом сообщила пресс-служба Полтававодоканал.

Остановка водоснабжения вызвана отключением от электроэнергии 4-й водозабора.

"24 июня 2019 года в 15:50 сотрудниками АО Полтаваоблэнерго был обесточен 4-й водозабор и началось отключение от электроэнергии других объектов водоканала, что является грубым нарушением Закона Украины "О питьевой воде и питьевом водоснабжении" (ст.6). Аргументация - долги прошлых лет за электроэнергию", - сказано в сообщении.

В коммунальном предприятии отметили, что без водоснабжения остались микрорайоны города Сады - 1,2,3, Алмазный, Половки.

"Под угрозой - остановка водоснабжения всего города и остановка канализационно-насосных станций", - говорится в сообщении. Также в Полтававодоканале предупредили, что это может повлечь экологическую катастрофу, "последствия которой трудно предсказать".

Позже секретарь Полтавского городского совета Александр Шамота на странице в Facebook сообщил, что поздно вечером Облэнерго "после вмешательства нардепов" возобновило электроснабжение и воду снова начали давать в дома.

Также Шамота призвал полтавчан прийти утром на акцию протеста под Полтаваоблэнерго и "требовать прекратить шантаж".

Напомним, на Николаевщине целому городу отключили воду из-за долгов. Горожане задолжали водоканалу за услуги, а тот, в свою очередь, не смог рассчитаться за потребленную электроэнергию.

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