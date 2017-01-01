В Одессе засняли, как водитель такси украл крышку люка

Позже, ставший звездой интернета, вор вернул люк в одесский дворик.

Вор стал звездой интернета скриншот из видео

24 июня в Аркадийском переулке Одемссы камера наблюдения зафиксировала кражу крышки люка.

Об этом сообщает Думская.

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“Интересно, что такой неприглядный способ заработка выбрал прилично выглядящий мужчина на автомобиле Toyota Corolla. На записи видно, как черная Toyota с шашечками такси подъехала к люку у дома №4, водитель вышел, снял крышку люка, погрузил ее в багажник и уехал“, - говорится в сообщении.

Жильцы двора сообщили о произошедшем в полицию, и передали правоохранителям видео.

Местное издание также отмечает, что водитель Toyota Corolla с номером ВН2970ЕО уже получил дурную славу среди таксистов: “коллеги видели, как он гонял по тротуару на Таирова“.

Однако позже вор решил вернуть украденное и вернулся на место преступления. Соответствующее видео с камеры наблюдения опубликовал одессит Константин Тимохин.

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“На этот раз мужчина приехал на автомобиле Toyota Corolla с товарищем. Они выгрузили из багажника украденную крышку и поставили ее на место. Повлиял ли на это решение общественный резонанс или водителя просто замучила совесть, неизвестно“, - пишет издание.

Как сообщалось 24 апреля, в Одессе вор-неудачник выпрыгнул с балкона и хотел съесть украденные деньги.