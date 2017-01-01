По-летнему солнечно: что обещают синоптики сегодня

Сегодня в Украине практически не будет осадков.

По всей территории Украины сегодня будет солнечно и тепло. Между тем, осадков сегодня стоит ждать некоторым южным регионам, сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе Украины сегодня будет тепло и солнечно. Осадков не прогнозируют. Воздух прогреется от +25 до +32 градусов.

Восточным регионам синоптики сегодня обещают более жаркий день без осадков. На термометре +26…+33 градуса по Цельсию.

На юге Украины сегодня дожди и грозы на протяжении всего дня. Столбик термометра, между тем, поднимется до максимальной отметки +33 градуса.

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Северным областям не стоит сегодня ждать дождя. Температура воздуха +26…+28 градусов по Цельсию.

В Центральной Украине без существенных осадков. Между тем, Запорожью и области стоит ждать дождей с грозами. Воздух прогреется от +27 до +33 градусов.

В Киеве сегодня солнечно и тепло. Осадков на протяжении дня ждать не стоит. На термометре +27…+29 градусов.

Напомним, в Киеве наблюдается значительное загрязнение воздуха из-за машин и строек. Воздух станет чище только в последние дни июня.