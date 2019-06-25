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Стрельбы курсантов МВД: Под Днепром из автомата ранили подростка

Комментариев: 1
Инцидент произошел возле тренировочного полигона.
Мальчик был ранен во время учебно-тренировочных стрельб курсантов университета МВД
Мальчик был ранен во время учебно-тренировочных стрельб курсантов университета МВД
depositphotos.com

В Полтаве следователи теруправления Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства ранения 15-летнего парня возле учебно-тренировочного полигона в селе Партизанское Днепропетровской области.

Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГБР.

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“По предварительной информации, в понедельник, 24 июня, около 11:00 во время учебно-тренировочных стрельб из автоматического оружия курсантов 1-го курса Днепропетровского государственного университета внутренних дел огнестрельное ранение в область правого бедра получил парень 2004 года рождения“, - отметили в пресс-службе.

Следователи ГБР оперативно выехали на место происшествия, продолжаются неотложные следственные действия. Выясняется, при каких обстоятельствах пострадавший оказался на линии огня.

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В пресс-службе добавили, что парень был прооперирован в Днепропетровской областной детской больнице, ему удалили пулю из правого бедра - кости не повреждены, жизни парня ничего не угрожает.

Как сообщалось 21 июня, под Винницей охранник пруда ранил ребенка в ногу.

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Теги: подросток, стрельба, ранение, Днепропетровская область
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Комментариев (1)
КимЧенПых    25.06.2019, 09:49
Оценка:  +1
КимЧенПых
хули там этот подросток бродил под полигоном?
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