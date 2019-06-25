В Харькове орудует банда грабителей, взрывающая по ночам банкоматы

Вход в супермаркет "взорван в хлам".

В ночь на 25 июня на проспекте Победы в Харькове взорвали банкомат. Это уже третье подобное ограбление за полгода.

Об этом сообщает местное издание Newsroom со ссылкой на пользователей соцсетей.

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"На Алексеевке на остановке "Солнечная" в 02:30 ночи прозвучал взрыв. Оказывается, вынесли банкомат ПриватБанка, находившийся у магазина "Маркет+". Вход в супермаркет взорван в хлам", – написали очевидцы.

В пресс-службе Нацполиции пока не комментировали произошедшее. Точная сумма похищенного уточняется.

По информации издания, ранее в результате ночного взрыва банкомата в поселке Малая Даниловка под Харьковом злоумышленникам удалось вынести около 200 тыс. грн.

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Это нападение стало третьим за полгода – ранее аналогичным образом взорвали банковские объекты в поселках Высокое и Покотиловка. В первом случае добычей грабителей стали 434 тыс. грн, а во втором – почти в десять раз меньшая сумма.

По предварительным данным, трое мужчин заполнили банкомат взрывной газо-воздушной смесью и подорвали его. Кроме того, на месте ЧП обнаружен фрагмент запала от гранаты, а примерно в 20 м – дымовая шашка военного образца без маркировки.

Как сообщалось 13 мая, в Днепре воры взорвали банкомат - разнесло полдома.