В Харькове орудует банда грабителей, взрывающая по ночам банкоматы
В ночь на 25 июня на проспекте Победы в Харькове взорвали банкомат. Это уже третье подобное ограбление за полгода.
Об этом сообщает местное издание Newsroom со ссылкой на пользователей соцсетей.
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"На Алексеевке на остановке "Солнечная" в 02:30 ночи прозвучал взрыв. Оказывается, вынесли банкомат ПриватБанка, находившийся у магазина "Маркет+". Вход в супермаркет взорван в хлам", – написали очевидцы.
В пресс-службе Нацполиции пока не комментировали произошедшее. Точная сумма похищенного уточняется.
По информации издания, ранее в результате ночного взрыва банкомата в поселке Малая Даниловка под Харьковом злоумышленникам удалось вынести около 200 тыс. грн.
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Это нападение стало третьим за полгода – ранее аналогичным образом взорвали банковские объекты в поселках Высокое и Покотиловка. В первом случае добычей грабителей стали 434 тыс. грн, а во втором – почти в десять раз меньшая сумма.
По предварительным данным, трое мужчин заполнили банкомат взрывной газо-воздушной смесью и подорвали его. Кроме того, на месте ЧП обнаружен фрагмент запала от гранаты, а примерно в 20 м – дымовая шашка военного образца без маркировки.
Как сообщалось 13 мая, в Днепре воры взорвали банкомат - разнесло полдома.