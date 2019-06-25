“Я знаю, чего вы боитесь до дрожи”: Мураев вызвал Бойко на дебаты
Вчера, 24 июня, лидер "Оппозиционного блока" Евгений Мураев вызвал на публичные дебаты лидера "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко.
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Он записал соответствующее видеообращение, в котором назвал ряд причин, которые мешают ему объединиться с "Оппозиционной платформой".
Юрий Бойко, я обращаюсь к вам. Я знаю, чего вы боитесь до дрожи. Нет, это не “вышки Бойко” - в этом деле вы и прокурор Луценко цинично перевели вину на своих подчиненных. Вы боитесь правды. Правды о вашем заговоре в Вене, который сделал Порошенко президентом, - сказал Мураев.
Политик публично заявил, что над рейтингом Бойко работал весь Оппоблок, а теперь он просто стал “инструментом” в руках партнеров по бизнесу.
Я вызываю вас на публичные дебаты. На любом канале, в любой день. У вас неделя. Выбирайте место и время, - отметил Мураев.
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Напомним, Оппозиционный блок поддержал решение харьковских депутатов о возвращении проспекту Маршала Жукова исторического названия.
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