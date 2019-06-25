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“Я знаю, чего вы боитесь до дрожи”: Мураев вызвал Бойко на дебаты

Комментариев: 1
Политик опубликовал видеообращение к своему оппоненту.
Мураев вызвал Бойко на дебаты
Мураев вызвал Бойко на дебаты
скриншот из видео

Вчера, 24 июня, лидер "Оппозиционного блока" Евгений Мураев вызвал на публичные дебаты лидера "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко.

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Он записал соответствующее видеообращение, в котором назвал ряд причин, которые мешают ему объединиться с "Оппозиционной платформой".

Юрий Бойко, я обращаюсь к вам. Я знаю, чего вы боитесь до дрожи. Нет, это не “вышки Бойко” - в этом деле вы и прокурор Луценко цинично перевели вину на своих подчиненных. Вы боитесь правды. Правды о вашем заговоре в Вене, который сделал Порошенко президентом, - сказал Мураев.

Политик публично заявил, что над рейтингом Бойко работал весь Оппоблок, а теперь он просто стал “инструментом” в руках партнеров по бизнесу.

Я вызываю вас на публичные дебаты. На любом канале, в любой день. У вас неделя. Выбирайте место и время, - отметил Мураев.

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Напомним, Оппозиционный блок поддержал решение харьковских депутатов о возвращении проспекту Маршала Жукова исторического названия.

 

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Теги: Мураев, Бойко, дебаты, видео
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Комментариев (1)
CasperW    25.06.2019, 10:25
Оценка:  0
CasperW
Стадіон так стадіон (с)
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