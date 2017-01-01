“Нехр*н идти в политику”: Гриценко жестко ответил Вакарчуку в прямом эфире

Политики не разделили точку зрения и поссорились в прямом эфире.

Анатолий Гриценко в прямом эфире поссорился со Святославом Вакарчуком и призвал его не идти в политику. Видео ссоры появилось в Youtube.

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Изначально Гриценко и Вакарчук вообще не вступали в дискуссию. Это был разговор между премьер-министром Владимиром Гройсманом и Анатолием Гриценко, который вылился в спор последнего с лидером партии "Голос" Святославом Вакарчуком.

Вакарчук вмешался в дискуссию Гриценко и Гройсмана, призвав политиков “не поливать дер*мом друг друга в прямом эфире”. Между тем, сам Гриценко был удивлен, что его “предметную дискуссию” назвали “поливанием дер*мом”.

Никакого дер*ма нету. Есть оперирование фактами… Если Вы не готовы оперировать конкретными цифрами и конкретными фактами, простите, нехр*н идти ни в парламент, ни в правительство. Вот так сделаем откровенно, - заявил Гриценко.

Надо сказать, что после этих слов у Вакарчука наступило минутное молчание и ступор. После этого тот спросил:

Это Вы персонально сказали?

Я говорю о том, что сейчас настолько ответственный для страны момент, критический момент с финансами и со всем, что называть предметную дискуссию дер*мом - недостойно для общественного деятеля хотя бы, - добавил Гриценко.

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Напомним, Гройсман и Тимошенко устроили перепалку в прямом эфире. Гройсман во ходе перепалки назвал Тимошенко “мамой украинской коррупции”.