В Одессе вор жестоко избил мужчину и ничего не унес

Личность преступника уже установлена.

В Приморском районе Одессы вор забрался в квартиру с целью грабежа, но забыл, что в помещении находятся хозяин и его жена. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области.

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Первой на посторонние звуки отреагировала жена хозяина квартиры. Она вышла в коридор и увидела незнакомого мужчину. Он, угрожая ножом, требовал все драгоценности и деньги.

Через некоторое время 50-летний хозяин отреагировал на посторонние голоса в доме. Вор жестоко избил потерпевшего металлическом прутом. После этого вор обыскал квартиру, но денег и драгоценностей не нашел.

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Потерпевшего с открытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в медицинское учреждение.

Полиция оперативно установила личность вора. Им оказался 36-летний одессит. Сейчас правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Его поместили в следственный изолятор.

За совершенное злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Напомним, в Киеве из машины украли 300 тыс. гривен на глазах у потерпевшего. Возраст воров - от 29 до 48 лет и все они являются гражданами других государств.