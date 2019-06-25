"Офицеры, россияне!": Нацгвардия проверит детали харьковского выпускного

По данному факту будет проведено служебное расследование.

Командующий Национальной гвардии генерал-лейтенант Николай Балан инициировал проведение служебного расследования по факту многочисленных сообщений в СМИ о выпускном в Харькове с российской песней.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

“Данная российская песня популяризирует российских военных“ – указано в сообщении.

Читай также: Персона нон грата: Олега Газманова не пустили в Литву

Напомним, инцидент произошел 21 июня во время выпуска офицеров Национальной гвардии Украины на мемориальном комплексе Славы в Харькове. Празднование военные продолжили под песню Олега Газманова. Соответствующее видео в Instagram опубликовала жена одного из лейтенантов Татьяна Лавриненко. На записи выпускники танцевали под песню Газманова “Офицеры, россияне!“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.