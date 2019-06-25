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"Офицеры, россияне!": Нацгвардия проверит детали харьковского выпускного

Комментариев: 11
По данному факту будет проведено служебное расследование.
Первые публикации в СМИ стали появляться на выходных
Первые публикации в СМИ стали появляться на выходных
Соцсети

Командующий Национальной гвардии генерал-лейтенант Николай Балан инициировал проведение служебного расследования по факту многочисленных сообщений в СМИ о выпускном в Харькове с российской песней.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

“Данная российская песня популяризирует российских военных“ – указано в сообщении.

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Напомним, инцидент произошел 21 июня во время выпуска офицеров Национальной гвардии Украины на мемориальном комплексе Славы в Харькове. Празднование военные продолжили под песню Олега Газманова. Соответствующее видео в Instagram опубликовала жена одного из лейтенантов Татьяна Лавриненко.  На записи выпускники танцевали под песню Газманова “Офицеры, россияне!“.

 

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Теги: Харьков, Военная академия, выпуск, Газманов
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Комментариев (12)
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Людмил_А    25.06.2019, 12:08
Оценка:  0
Людмил_А
Чье бы мычало, только не стерненко.
Когда его уже посадят за убийство?
Бигсэм    25.06.2019, 12:05
Оценка:  +1
Бигсэм
Эта песня запрещена? Если нет, то в чем нарушение/преступление, если ориентироваться на закон, а не на нациков?
Olshankin    25.06.2019, 11:59
Оценка:  +2
Olshankin
Украинец Олег Кононэнко благополучно вернулся на Землю по 203 дней полета на МКС. Поздравляем, Олег!
Irena    25.06.2019, 11:50
Оценка:  -2
Irena
Росияне ведут войну против украины, их офицеры и прочая свора убивают наших людей, а тут новоиспеченные украинские военные (элита!) пляшет под песенки об убийцах. Дело не в Газманове, он много чего пел, а в содержании песни. Вряд ли танцевавшие этого не понимали...
Boxerogos    25.06.2019, 11:42
Оценка:  +3
Boxerogos
А разве песни Газманова запрещены?Ясное дело при прослушивании его песен у бандерлогов детонирует рабочий пукан.Но бандерлогов в Украине меньшинство,да и к Украине эти биоотходы имеют лишь формальное отношение.
CasperW    25.06.2019, 11:51
Оценка:  -3
CasperW
Он же верный путинец, подписал коллективное обращение "артистов". Естественно, запрещен.
Ты не подскажешь, как называется русскоговорящий гражданин Украины, который добровольно ушел в АТО, чтобы убивать русских фашистов? Я никак не пойму, бандерлог он или нет? Если да, то их никак не меньшинство.
Boxerogos    25.06.2019, 12:05
Оценка:  0
Boxerogos
Бот,снова толсто.К примеру прекрасный актёр Леонид Вячеславович Куравлёв тоже подписался под поддержкой Путина по Крыму.Но фильмы с его участием часто транслируют и Интер и НТН.Попробуй потоньше.)))))))))
CasperW    25.06.2019, 11:53
Оценка:  -2
CasperW
Кстати, Порох - пи_д_ар еще тот. Но спасибо ему за то, что он ограничил доступ украинцев к контенту, который не несет никакой художественной ценности.
Операторська    25.06.2019, 11:14
Оценка:  -1
Операторська
а що ж тут дивного? в них певно все навчання велся російською, і більшість, мабуть, і української не знає ...
iseamaster    25.06.2019, 11:21
Оценка:  +4
iseamaster
а що ж тут дивного? Вони ж в Харкові вчилися, а не в Тернополі. Харків - російськомовне місто. Більшість українців спілкуються російською. Що тут дивного?
Джо-кер    25.06.2019, 11:13
Оценка:  -5
Джо-кер
Путин-капут.
iseamaster    25.06.2019, 11:11
Оценка:  +6
iseamaster
Розенко убийца. Его место в тюрьме. Почему этот ублюдок ещё на свободе?
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