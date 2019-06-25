"Офицеры, россияне!": Нацгвардия проверит детали харьковского выпускного
Командующий Национальной гвардии генерал-лейтенант Николай Балан инициировал проведение служебного расследования по факту многочисленных сообщений в СМИ о выпускном в Харькове с российской песней.
Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.
“Данная российская песня популяризирует российских военных“ – указано в сообщении.
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Напомним, инцидент произошел 21 июня во время выпуска офицеров Национальной гвардии Украины на мемориальном комплексе Славы в Харькове. Празднование военные продолжили под песню Олега Газманова. Соответствующее видео в Instagram опубликовала жена одного из лейтенантов Татьяна Лавриненко. На записи выпускники танцевали под песню Газманова “Офицеры, россияне!“.
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Когда его уже посадят за убийство?
Ты не подскажешь, как называется русскоговорящий гражданин Украины, который добровольно ушел в АТО, чтобы убивать русских фашистов? Я никак не пойму, бандерлог он или нет? Если да, то их никак не меньшинство.