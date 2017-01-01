Аферисты зарабатывают на Героях Небесной Сотни: На аллее незаконно установили ящики для сбора денег

Музей Майдана обратился в Нацполицию по поводу ящиков.

На что идут собранные деньги, не известно facebook.com/maidanmuseum.org

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Национальный Музей Революции Достоинства обратился в Национальную полицию по поводу незаконной установки на Аллее Героев Небесной Сотни ящиков для сбора денег и продажи браслетов с якобы благотворительной целью.

Об этом пресс-служба Музея Майдана сообщила на своей странице в Фейсбуке.

“Время от времени на аллее Героев Небесной Сотни появляется ящик для сбора денег якобы на благотворительность. Подчеркиваем, что музей не имеет никакого отношения к нему! Более того, нет никаких доказательств, что средства не идут в чей-то частный карман“, - сообщают сотрудники музея.

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Кто устанавливает этот ящик, в ближайшее время выяснит Национальная полиция. Руководство музея обратилось к патрульной полиции с просьбой провести работу по дальнейшему недопущению незаконности действий, а именно продажи браслетов якобы с благотворительной целью и установление “благотворительных“ ящиков на территории мемориального комплекса.

“Просим всех быть особенно внимательными к пожертвованиям на аллее Героев Небесной Сотни, ведь там работают мошенники. Музей, в свою очередь, пытается решить эту проблему. Также просим граждан сообщать об актах вандализма, мошенничества и т.д. и помогать работникам музея наводить порядок на аллее“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось 24 июня, вандалом, разрушевшим мемориал Нигояна, оказался психически больной человек.