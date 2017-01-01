ЦИК отказал Шарию и Онищенко в регистрации кандидатами в нардепы

Центризбирком отказался регистрировать кандидатами в народные депутаты блогера Анатолия Шария и бизнесмена Александра Онищенко.

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатами в народные депутаты блогеру Анатолию Шарию и бизнесмену Александру Онищенко. Причина – отсутствие на территории Украины в течение 5 лет.

Об этом сообщает в Twitter гражданская организация Опора.

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Принятое решение ЦИК связано с отсутствием документов, подтверждающих проживание кандидатов в Украине на протяжении последних 5 лет.

Наличествующие у комиссии документы и материалы не дают оснований для установления факта их проживания в Украине в течение последних 5 лет, - подчеркнули в ЦИК

Несмотря на это, партия Анатолия Шария принять участие в парламентских выборах сможет, а ее глава нет.

ЦВК відмовила у реєстрації кандидатом у депутати блогеру Анатолію Шарію pic.twitter.com/HoaP68PaAf — Civil Network OPORA (@opora) 24 июня 2019 г.

ЦВК повторно відмовила Олександру Онищенку в реєстрації кандидатом у депутати в окрузі 93. Рішення прийнято одноголосно pic.twitter.com/NJ4I4jj9VB — Civil Network OPORA (@opora) 24 июня 2019 г.

Ранее нардеп Онищенко сообщил, когда вернется в Украину. Беглый нардеп Александр Онищенко заявил, что готов вернуться в Украину уже недели через две.