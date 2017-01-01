Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ЦИК отказал Шарию и Онищенко в регистрации кандидатами в нардепы

Комментариев: 0
Центризбирком отказался регистрировать кандидатами в народные депутаты блогера Анатолия Шария и бизнесмена Александра Онищенко.
Блогер Анатолия Шарий
Блогер Анатолия Шарий
Скриншот видео

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатами в народные депутаты блогеру Анатолию Шарию и бизнесмену Александру Онищенко. Причина – отсутствие на территории Украины в течение 5 лет.

Об этом сообщает в Twitter гражданская организация Опора.

Читай также: В Украине зарегистрировали новую политсилу - “Партию Шария“

Принятое решение ЦИК связано с отсутствием документов, подтверждающих проживание кандидатов в Украине на протяжении последних 5 лет.

Наличествующие у комиссии документы и материалы не дают оснований для установления факта их проживания в Украине в течение последних 5 лет, - подчеркнули в ЦИК

Несмотря на это, партия Анатолия Шария принять участие в парламентских выборах сможет, а ее глава нет. 

 

Ранее нардеп Онищенко сообщил, когда вернется в Украину. Беглый нардеп Александр Онищенко заявил, что готов вернуться в Украину уже недели через две.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Поделись:
Теги: Анатолий Шарий, Александр Онищенко, ЦИК, регистрация
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь