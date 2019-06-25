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"Жаль, что нас не услышали": Зеленский прокомментировал возвращение России в ПАСЕ

Комментариев: 13
Зеленский напомнил, что именно сегодня, 25 июня, истекает срок выполнения решения Международного трибунала по морскому праву.
Зеленский прокомментировал возвращение России в ПАСЕ
Зеленский прокомментировал возвращение России в ПАСЕ
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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы, согласно которому Россию вернули в состав ПАСЕ.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Зеленский отметил, что на прошлой неделе говорил с Макроном и Меркель и пытался их убедить в том, что вернуть Россию в ПАСЕ возможно только, когда РФ выполнит требования Ассамблеи.

Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили по-другому, - подчеркивает украинский президент.

В то же время Зеленский поблагодарил парламентскую делегацию и всем, кто боролся до конца.

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По словам гаранта, главным аргументом за возвращение РФ в ПАСЕ стала необходимость защиты прав человека, как самых высоких демократических ценностей.

Надеюсь, что в вопросе защиты демократических ценностей ни у кого не было мыслей о материальных ценностях, - отметил Зеленский.

Кроме того, глава государства хотел бы увидеть тех, кто поддерживал возвращение России в Ассамблею, как они будут отстаивать и требовать возвращение пленных украинских моряков.

Зеленский напомнил, что именно сегодня, 25 июня, истекает срок выполнения решения Международного трибунала по морскому праву.

Ранее украинцам назвали сумму зарплаты Зеленского.

 

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Теги: Зеленский, ПАСЕ, Россия, решени
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Комментариев (13)
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Орест_Пiхва    25.06.2019, 13:29
Оценка:  +1
Орест_Пiхва
вовочка лучше молчи, за умного сойдешь
Бигсэм    25.06.2019, 13:22
Оценка:  +1
Бигсэм
Вова, пора бы поумнеть, иначе и дальше никто тебя слушать не будет.
kirsh    25.06.2019, 13:18
Оценка:  0
kirsh
это не нас, это тебя валенка никто слушать не захотел
пороха, при всех его минусах и скандалах, почему-то слушали и такой херни не было
nfhvyt    25.06.2019, 13:16
Оценка:  +2
nfhvyt
Как раз услышали и слышать больше не хотят ))))
ВосставшийИзБана    25.06.2019, 13:01
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Чтобы услышали нужно говорить, а не ролики записывать. Пакуй чемоданы.
Брюква_и_Клюква    25.06.2019, 12:58
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
А что ж ты думал, товарищ Володя? Это большая политика, дружок, там зебилов нет! Это тебе не с голой жoпoй по сцене скакать!
YSL    25.06.2019, 12:57
Оценка:  0
YSL
Надо было не ногами стучать а ПАСЕ а головой, и погромче вот тогда может быть и услышали.
BabaYul    25.06.2019, 12:56
Оценка:  +2
BabaYul
И с Макроном говорил, и с Меркель пытался, и.... и всё равно послали в жо...у. Но всё равно всех поблагодарил, со всеми раскланялся, со всеми чмоки-чмоки. Молодец. Не унывает. Ведь можно жить и в этой самой ж..опе.
iseamaster    25.06.2019, 12:33
Оценка:  -1
iseamaster
Зеленский - пустышка. Пиндосский флюгер. Не голосуйте за 95 квартал на парламентских выборах. Голосуйте за Вилкула или команду Медведчука....
Джо-кер    25.06.2019, 12:36
Оценка:  -2
Джо-кер
Натянуть на половой орган Мертвечука вместе с Вилкулом. Украинцы-за Европейскую солидарность.
iseamaster    25.06.2019, 12:54
Оценка:  +1
iseamaster
Фу... даже не вся майдавонь псов поддерживает...
Джо-кер    25.06.2019, 12:25
Оценка:  -2
Джо-кер
Придурковатый кацап понимает только силу.
Катилин    25.06.2019, 12:29
Оценка:  -2
Катилин
Нет, это забитое село тупоголовое понимает только силу, что всю историю и просматривается.
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