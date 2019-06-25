"Жаль, что нас не услышали": Зеленский прокомментировал возвращение России в ПАСЕ
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы, согласно которому Россию вернули в состав ПАСЕ.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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Зеленский отметил, что на прошлой неделе говорил с Макроном и Меркель и пытался их убедить в том, что вернуть Россию в ПАСЕ возможно только, когда РФ выполнит требования Ассамблеи.
Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили по-другому, - подчеркивает украинский президент.
В то же время Зеленский поблагодарил парламентскую делегацию и всем, кто боролся до конца.
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По словам гаранта, главным аргументом за возвращение РФ в ПАСЕ стала необходимость защиты прав человека, как самых высоких демократических ценностей.
Надеюсь, что в вопросе защиты демократических ценностей ни у кого не было мыслей о материальных ценностях, - отметил Зеленский.
Кроме того, глава государства хотел бы увидеть тех, кто поддерживал возвращение России в Ассамблею, как они будут отстаивать и требовать возвращение пленных украинских моряков.
Зеленский напомнил, что именно сегодня, 25 июня, истекает срок выполнения решения Международного трибунала по морскому праву.
Ранее украинцам назвали сумму зарплаты Зеленского.
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пороха, при всех его минусах и скандалах, почему-то слушали и такой херни не было