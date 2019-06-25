"Жаль, что нас не услышали": Зеленский прокомментировал возвращение России в ПАСЕ

Зеленский напомнил, что именно сегодня, 25 июня, истекает срок выполнения решения Международного трибунала по морскому праву.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы, согласно которому Россию вернули в состав ПАСЕ.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Зеленский отметил, что на прошлой неделе говорил с Макроном и Меркель и пытался их убедить в том, что вернуть Россию в ПАСЕ возможно только, когда РФ выполнит требования Ассамблеи.

Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили по-другому, - подчеркивает украинский президент.

В то же время Зеленский поблагодарил парламентскую делегацию и всем, кто боролся до конца.

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По словам гаранта, главным аргументом за возвращение РФ в ПАСЕ стала необходимость защиты прав человека, как самых высоких демократических ценностей.

Надеюсь, что в вопросе защиты демократических ценностей ни у кого не было мыслей о материальных ценностях, - отметил Зеленский.

Кроме того, глава государства хотел бы увидеть тех, кто поддерживал возвращение России в Ассамблею, как они будут отстаивать и требовать возвращение пленных украинских моряков.

Зеленский напомнил, что именно сегодня, 25 июня, истекает срок выполнения решения Международного трибунала по морскому праву.

Ранее украинцам назвали сумму зарплаты Зеленского.

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