В Украине появится банкнота номиналом в тысячу гривен
Новые купюры начнут ходить с октября.
Национальный банк Украины вводит в обращение новую банкноту номиналом 1000 гривен ($38) с 25 октября 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
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Отмечается, что новые банкноты станут обязательными для принятия в качестве платежного средства с 25 октября 2019 года. Она станет самой платежеспособной банкнотой в Украине.
Банкнота будет голубого цвета, на лицевой стороне банкноты будет изображен портрет Владимир Вернадского, а на другой здание Национальной академии наук Украины
Как сообщалось в марте 2018 года, НБУ заменит банкноты до десяти гривен монетами.