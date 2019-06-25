Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине появится банкнота номиналом в тысячу гривен

Комментариев: 1
Новые купюры начнут ходить с октября.
Банкнота будет голубого цвета
Банкнота будет голубого цвета
bank.gov.ua

Национальный банк Украины вводит в обращение новую банкноту номиналом 1000 гривен ($38) с 25 октября 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Читай также: В Австралии выпустили 46 миллионов купюр с ошибкой

Отмечается, что новые банкноты станут обязательными для принятия в качестве платежного средства с 25 октября 2019 года. Она станет самой платежеспособной банкнотой в Украине.

Банкнота будет голубого цвета, на лицевой стороне банкноты будет изображен портрет Владимир Вернадского, а на другой здание Национальной академии наук Украины

Как сообщалось в марте 2018 года, НБУ заменит банкноты до десяти гривен монетами.

Поделись:
Теги: НБУ, банкноты, купюры, гривны
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Michael2811    25.06.2019, 13:34
Оценка:  +1
Michael2811
Если публичный дом не приносит прибыль,меняют проституток а не кровати!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь