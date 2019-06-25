В Украине появится банкнота номиналом в тысячу гривен

Новые купюры начнут ходить с октября.

Национальный банк Украины вводит в обращение новую банкноту номиналом 1000 гривен ($38) с 25 октября 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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Отмечается, что новые банкноты станут обязательными для принятия в качестве платежного средства с 25 октября 2019 года. Она станет самой платежеспособной банкнотой в Украине.

Банкнота будет голубого цвета, на лицевой стороне банкноты будет изображен портрет Владимир Вернадского, а на другой здание Национальной академии наук Украины

Как сообщалось в марте 2018 года, НБУ заменит банкноты до десяти гривен монетами.