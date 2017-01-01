Обвинения в шпионаже и похищения: В Гааге представят доклад о ситуации на Донбассе

В отчете указано, что российская сторона злоупотребляет широким спектром прав человека на Донбассе и в Крыму.

В Гаагу передадут отчет украинской общественной организации “Truth Hounds“ о ситуации на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции презентации отчета.

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В организации указывают, что российская сторона злоупотребляет широким спектром прав человека на Донбассе и в Крыму.

Среди целей российских атак - свобода религии и вероисповедания как универсальное право человека, - отмечают выступающие.

В ДНР даже существует своя конституция, в которой указано, что ведущая православная вера - это та, которую признает Русская Православная церковь, поэтому оккупационные власти притесняют людей на этой почве.

Отмечается, что известно о многих случаях, когда на людей, чья вера отличается, нападали.

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Например, священника Виктора Вонсовича из Горловки арестовали и задержали на 10 дней, а после освобождения угрожали убийством.

Польского католического священника Павла Витека похитили и удерживали в подвале так называемой Службы безопасности.

Некоторых обвиняли в шпионаже для США. Многие получили срок.

27 июня 2019 года данный отчет передадут в Офис Прокурора Международного уголовного суда в городе Гаага для расследования преступлений и привлечения к ответственности виновных.

Ранее сообщалось, что после получения российских паспортов у жителей ОРДЛО могут быть проблемы.

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