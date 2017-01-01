Около автодороги в Донецкой области нашли тайник с боеприпасами

Опасную находку изъяли и передали компетентным органам.

Около автомобильной дороги "Бахмут - Горловка" пограничники обнаружили тайник с 20 выстрелами к гранатомету РПГ-7.

Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы.

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"Так, вчера пограничниками была получена оперативная информация о месте хранения боеприпасов в районе автомобильной дороги "Бахмут - Горловка". Во время проверки совместно с представителями Бахмутского отдела Национальной полиции, в 15 километрах от контрольного пункта въезда-выезда "Майорское", был обнаружен тайник с боеприпасами - 20 выстрелов к гранатомету РПГ-7", - говорится в сообщении.

Опасную находку изъяли и передали компетентным органам. Также внесены в ЕРДР сведения об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

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Сейчас оперативный состав пограничных подразделений проводит мероприятия по установлению круга лиц, возможно причастных к незаконной деятельности.

Как сообщалось 13 июня, в Киеве на Лысой горе нашли боеприпасы и взрывчатку.