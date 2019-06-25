Украина отказалась от участия в работе ПАСЕ, - СМИ

Украинская делегация покинула сессионный зал и заявила о том, что больше не будет принимать участие в дальнейших дебатах до конца дня.

Украинская делегация решила прекратить работу в Парламентской ассамблее Совета Европы. Таким образом украинская сторона выразила протест против решения о возврате РФ в ПАСЕ. Это решение уже принято и будет объявлено в ближайшее время, сообщает Европейская правда.

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По информации журналистов издания, после обжалования полномочий российской делегации и остановки автоматического назначения Слуцкого вице-президентом ПАСЕ украинская делегация совместно покинула сессионный зал и не будет принимать участие в дальнейших дебатах до конца дня.

Завтра украинская делегация временно вернется в зал для участия в обжаловании полномочий российской делегации. Украина будет требовать полностью лишить россиян полномочий, а также права занимать руководящие должности в комитетах.

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Однако уже принято решение о том, что после обжалования полномочий российской делегации, вне зависимости от решения, украинцы не вернутся в сессионный зал ПАСЕ.

Напомним, в ПАСЕ обжаловали полномочия российской делегации. Соответствующую процедуру по обжалованию полномочий делегации РФ начали по инициативе украинской стороны.