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Украина отказалась от участия в работе ПАСЕ, - СМИ

Комментариев: 19
Украинская делегация покинула сессионный зал и заявила о том, что больше не будет принимать участие в дальнейших дебатах до конца дня.
Ранее Украина обжаловала полномочия России в ПАСЕ
Ранее Украина обжаловала полномочия России в ПАСЕ
AP

Украинская делегация решила прекратить работу в Парламентской ассамблее Совета Европы. Таким образом украинская сторона выразила протест против решения о возврате РФ в ПАСЕ. Это решение уже принято и будет объявлено в ближайшее время, сообщает Европейская правда.

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По информации журналистов издания, после обжалования полномочий российской делегации и остановки автоматического назначения Слуцкого вице-президентом ПАСЕ украинская делегация совместно покинула сессионный зал и не будет принимать участие в дальнейших дебатах до конца дня.

Завтра украинская делегация временно вернется в зал для участия в обжаловании полномочий российской делегации. Украина будет требовать полностью лишить россиян полномочий, а также права занимать руководящие должности в комитетах.

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Однако уже принято решение о том, что после обжалования полномочий российской делегации, вне зависимости от решения, украинцы не вернутся в сессионный зал ПАСЕ.

Напомним, в ПАСЕ обжаловали полномочия российской делегации. Соответствующую процедуру по обжалованию полномочий делегации РФ начали по инициативе украинской стороны. 

 

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Теги: Украина, Украина-Россия, Евросоюз, ПАСЕ
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Комментариев (21)
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Ira0956    25.06.2019, 13:40
Оценка:  +1
Ira0956
ВэсьМырЗНамы! ))
maruk55    25.06.2019, 13:39
Оценка:  -1
maruk55
кацапы не угомонятся)))))))))))))
Ira0956    25.06.2019, 13:38
Оценка:  +1
Ira0956
Скатертью по жoпe! )
Зорян_и_Шкиряк    25.06.2019, 13:33
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Обиделись, но только до конца дня? )))
Via_dolorosa    25.06.2019, 13:33
Оценка:  +2
Via_dolorosa
Ну вот потом признают Крым, отменят санкции, заберут у нас без_виз и оставят нас один на один с рф. А всё из-за того что кто-то проголосовал за типа низкие тарифы и дешёвое отопление (хотя этого уже не будет и цены будут только расти). Потеряли лидера, выбрали КВН_щика.
Зорян_и_Шкиряк    25.06.2019, 13:33
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Нет-нет, это от того, что кто-то замутил Майдан.
Via_dolorosa    25.06.2019, 13:41
Оценка:  0
Via_dolorosa
ты Майдан не трож, без него мы б уже как Белорусы давно были колонией рф с их армией от Харькова до Львова.
pandoreliz    25.06.2019, 13:31
Оценка:  +2
pandoreliz
особенно улыбнуло от угрозы - до конца дня.
Брюква_и_Клюква    25.06.2019, 13:29
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
С такими темпами скоро и из ООН погонят! Ничего, зато у нас есть, бляtь, 95 квартал и куча упоротых зебилов!
Коляка    25.06.2019, 13:27
Оценка:  +2
Коляка
Пиарятся горе-политики
Ira0956    25.06.2019, 13:26
Оценка:  +1
Ira0956
Скатертью по жoпe! ))
Орест_Пiхва    25.06.2019, 13:26
Оценка:  +2
Орест_Пiхва
ПяздуйТе
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