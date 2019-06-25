Ночью в Николаеве прохожие спасли девушку от изнасилования

Инцидент произошел на пляже.

Ночью в Николаеве мужчина пытался изнасиловать девушку на пляже. Люди услышали крики, доносившиеся из пустого пляжа, и им удалось спасти девушку.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Горожане увидели сцену издевательства над женщиной. Бросились ей на помощь, оттащили злоумышленника. Пока спасатели звонили в полицию, тот бросился наутек. Но бегал он недолго, так как почти сразу был задержан правоохранителями, оперативно прибывшими на вызов.

Оказалось, злоумышленнику 32 года. Ранее он уже был судим, только за кражи.

“Мы с другом прогуливались, как услышали, что женщина кричит о помощи. Мы побежали на помощь и увидели, как она лежит животом вниз на песке, а сверху на ней мужчина“, - рассказывает один из спасителей.

Как сообщалось 24 июня, в Умани мужчина посреди белого дня изнасиловал 15-летнюю девочку.