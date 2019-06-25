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Ночью в Николаеве прохожие спасли девушку от изнасилования

Комментариев: 3
Инцидент произошел на пляже.
Был задержан правоохранителями
Был задержан правоохранителями
Скриншот из видео

Ночью в Николаеве мужчина пытался изнасиловать девушку на пляже. Люди услышали крики, доносившиеся из пустого пляжа, и им удалось спасти девушку.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Горожане увидели сцену издевательства над женщиной. Бросились ей на помощь, оттащили злоумышленника. Пока спасатели звонили в полицию, тот бросился наутек. Но бегал он недолго, так как почти сразу был задержан правоохранителями, оперативно прибывшими на вызов.

Оказалось, злоумышленнику 32 года. Ранее он уже был судим, только за кражи.

“Мы с другом прогуливались, как услышали, что женщина кричит о помощи. Мы побежали на помощь и увидели, как она лежит животом вниз на песке, а сверху на ней мужчина“, - рассказывает один из спасителей.

Как сообщалось 24 июня, в Умани мужчина посреди белого дня изнасиловал 15-летнюю девочку.

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Теги: изнасилование, спасение, Николаев, девушка
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Комментариев (3)
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Операторська    25.06.2019, 14:21
Оценка:  -2
Операторська
що вона робила на пляжі вночі?
atos    25.06.2019, 14:28
Оценка:  +1
atos
Искала кто бы засадил.))
Колишній-східняк    25.06.2019, 13:55
Оценка:  -2
Колишній-східняк
как они оживилось-то при новой власти!
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