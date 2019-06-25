Военный показал уничтожение укреплений сепаратистов
Офицер Вооруженных сил Украины Дмитрий Мюллер во вторник, 25 июня, опубликовал видео, на котором, по его словам, показано уничтожение огневых точек противника в районе Докучаевска (Донецкая область).
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“В районе Докучаевска стало чище на 3 огневые точки противника. В результате успешной операции одного из подразделений ВСУ с помощью ПТРК было ликвидировано 10 боевиков. Еще 13 супостатов пополнили “300-ый батальйон““, - прокомментировал он свое видео.
Напомним, ранее тело погибшего в зоне ООС военного эвакуировали из опасной зоны. Тело военнослужащего 24-й отдельной механизированной бригады готовят к транспортиовке к месту захоронения.
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