Военный показал уничтожение укреплений сепаратистов

Украинский военный опубликовал видео уничтожения военных объектов из противотанкового ракетного комплекса. Всего, по его словам, было уничтожено три объекта.

Всего уничтожено три огневых точки, утверждает военный скриншот из видео

Офицер Вооруженных сил Украины Дмитрий Мюллер во вторник, 25 июня, опубликовал видео, на котором, по его словам, показано уничтожение огневых точек противника в районе Докучаевска (Донецкая область).

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“В районе Докучаевска стало чище на 3 огневые точки противника. В результате успешной операции одного из подразделений ВСУ с помощью ПТРК было ликвидировано 10 боевиков. Еще 13 супостатов пополнили “300-ый батальйон““, - прокомментировал он свое видео.

Напомним, ранее тело погибшего в зоне ООС военного эвакуировали из опасной зоны. Тело военнослужащего 24-й отдельной механизированной бригады готовят к транспортиовке к месту захоронения.

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