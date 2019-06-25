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Военный показал уничтожение укреплений сепаратистов

Комментариев: 2
Украинский военный опубликовал видео уничтожения военных объектов из противотанкового ракетного комплекса. Всего, по его словам, было уничтожено три объекта.
Всего уничтожено три огневых точки, утверждает военный
Всего уничтожено три огневых точки, утверждает военный
скриншот из видео

Офицер Вооруженных сил Украины Дмитрий Мюллер во вторник, 25 июня, опубликовал видео, на котором, по его словам, показано уничтожение огневых точек противника в районе Докучаевска (Донецкая область).

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“В районе Докучаевска стало чище на 3 огневые точки противника. В результате успешной операции одного из подразделений ВСУ с помощью ПТРК было ликвидировано 10 боевиков. Еще 13 супостатов пополнили “300-ый батальйон““, - прокомментировал он свое видео.

Напомним, ранее тело погибшего в зоне ООС военного эвакуировали из опасной зоны. Тело военнослужащего 24-й отдельной механизированной бригады готовят к транспортиовке к месту захоронения.

 

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Теги: видео, донбасс, уничтожение, сепаратисты, укрепление, пулемет, ситуация на востоке Украины
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Комментариев (2)
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COZEL    25.06.2019, 13:48
Оценка:  -6
COZEL
ПИЗД-ОБОЛЫ))))
ВыВсеВрети    25.06.2019, 14:11
Оценка:  +5
ВыВсеВрети
ваши доказательства для нас не доказательства!!!...))))))))))
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