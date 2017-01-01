"Их постановления нас не касаются": Филарет прокомментировал решение ПЦУ

По словам Филарета, УПЦ КП является независимой, в том числе и от ПЦУ.

Патриарх Филарет прокомментировал санкции ПЦУ против него из-за восстановления Киевского патриархата.

Об этом пишет ВВС-Украина.

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Филарет отметил, что Киевский патриархат создает собственный синод из пяти епископов, которых накануне ПЦУ отстранила от священнослужения.

Патриарх указывает, что Синод существует и в него входят все архиереи церкви, которых пятеро.

От этой так называемой ПЦУ мы отмежевываемся, их постановления нас не касаются, - подчеркнул Филарет.

Более того, по словам Филарета, УПЦ КП является независимой, в том числе и от ПЦУ.

От так называемой ПЦУ мы отмежевываемся, - добавил патриарх.

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Напомним, Священный Синод Православной церкви Украины лишил канонических прав почетного патриарха Филарета. На Синод, который провели 24 июня в историческом Доме митрополита на территории Святой Софии Киевской, приехали все патриархи, кроме двух. Не было архиепископа Донецкого Сергея, у которого была уважительная причина отсутствия, а также патриарха Филарета, который Синод проигнорировал.

Синод постановил лишить почетного патриарха Филарета всех канонических прав. Между тем, патриарх остается в составе епископата ПЦУ. Это было адекватной реакцией ПЦУ на заявление почетного патриарха Филарета об отказе от Томоса и восстановлении Украинской православной церкви Киевского патриархата.

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