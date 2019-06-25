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Прямой диалог с РФ ради мира поддерживают порядка 70% украинцев - соцопрос

Комментариев: 51
Опрос провели ИСИ им. А. Яременко и центр "Социальный мониторинг".
Опрос проводился методом интервьюирования по месту жительства респондентов
Опрос проводился методом интервьюирования по месту жительства респондентов
Politeka

По мнению 70% граждан Украины, президент страны должен пойти на прямой диалог с Российской Федерацией ради мира на Донбассе.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

С 13 по 21 июня Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко и центр “Социальный мониторинг“ провели опрос на тему отношений Украины с Российской Федерацией.

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40,4% участников опроса считают, что ради установления мира на востоке страны президент Зеленский безусловно должен вступить в прямой диалог с Россией. 30% полагают, что “скорее должен“ пойти на переговоры.

10,4% респондентов категорически против таких действий, 8,3% - скорее против, а еще 10,9% затруднились дать ответ.

60,7% украинцев считают или склоняются к мнению, что Украине следует идти на компромиссы ради мира и возвращения оккупированных территорий. 24,2% придерживаются противоположного убеждения. 15% затруднились ответить.

54,8% участников мониторинга мнений считают или склонны считать, что президенту Украины ради мира следует начать прямой диалог с руководством “ДНР“ и “ЛНР“.

37% опрошенных уверены, что неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей необходимо предоставить особый статус, который предусматривает автономию в составе Украины.

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18,2% поддерживают продолжение боевых действий, в результате которых Украина должна восстановить контроль над этими территориями. 17,3% выступают за официальное признание того, что эти территории пока не могут быть возвращены в состав Украины, а также их изоляции.

49,5% респондентов в целом поддерживают предоставление автономии в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей для мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Опрос проводился методом интервьюирования по месту жительства респондентов. В нем приняли участие люди старше 18 лет. В ходе исследования было опрошено 3000 респондентов, ошибка выборки составляет +/- 1,8%.

Как сообщалось 16 мая, в соответствии с данными соцопроса, 40% украинцев хорошо относятся к России.

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Теги: соцопрос, Донбасс, Россия, война
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Комментариев (51)
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MrVovks    25.06.2019, 15:10
Оценка:  +2
MrVovks
Бред там и 15 % не наберется
COZEL    25.06.2019, 14:51
Оценка:  -3
COZEL
СЕЙЧАС У КОРМУШКИ, ЗНАЧИТ И У ВЛАСТИ ПРОПИНДОСОВСКИЕ ШЛЮХИ И ЗДЕСЬ ТОЖЕ, С НАРОДОМ ОНИ НЕ СЧИТАЮТСЯ, ЭТО ДЛЯ НИХ БЫДЛО И ПОЭТОМУ ПОКА ЭТИХ СУК НЕ ПРИСЛОНИТЬ К СТЕНКЕ, МЫ НЕ БУДЕМ ЖИТЬ НОРМАЛЬНО(((((((((((((
tulchanin    25.06.2019, 14:45
Оценка:  -3
tulchanin
Это как с НАТО и ЕС, украинцы хотят а других можно и не спрашивать ?
РФ не выгоден прямой диалог, иначе придется брать на себя ответственность.
РФ то настаивать на диалоге Украина-ЛДНР.
WTF2wtf    25.06.2019, 14:54
Оценка:  +1
WTF2wtf
Путиснкое,
да и так понятно что вы конченые оккупанты и виртуальные пидaрки-поддакиватели своему упоротому фюррерку ботоксному ...
tulchanin    25.06.2019, 15:04
Оценка:  -2
tulchanin
Ты в перманентной "истерике" что ли теперь ? Собери мысли в кучу (если остались), по существу, есть что сказать?
WTF2wtf    25.06.2019, 15:11
Оценка:  0
WTF2wtf
Бот оккупантов, ты перманентно обязан оправдывать все это нацистское дерьмо от российских оккупантов не по моей прихоти.
Все претензии своему царьку московскому предъявляй, по личной хотелке начавшего войну против Украины....
Молча кивай и работай дальше, виртуалко оккупантов.
Boxerogos    25.06.2019, 14:43
Оценка:  -6
Boxerogos
Со временем необходимо опубликовать в общем доступе личные данные всех"героев"и"защи тников"принимавших участие в боях на Донбассе.С указанием адреса проживания,состава семьи и т.п.Чтобы каждый гражданин Украины смог"отблагодарить"этих бандитов и убийц по мере сил и возможностей.
WTF2wtf    25.06.2019, 14:53
Оценка:  +1
WTF2wtf
Ты всех российских солдат уже убил, которые воевали против местных в Чечне и закопали там в землю порядка 10% всего населения???

Stupid russian NAZI
Boxerogos    25.06.2019, 14:57
Оценка:  -4
Boxerogos
Бот,мне нет дела ни до России,ни до российских солдат.А наши"герои"сотнями в год добровольно откидывают копыта,осознав что для народа они никакие ее герои,а убийцы и бандиты.Героями же их называли лишь придворные СМИ предыдущей власти.Поменьше целуй могильную плиту своего любовника и почаще закусыва
WTF2wtf    25.06.2019, 15:00
Оценка:  +1
WTF2wtf
F U C K O F F,
stupid russian NAZI
Boxerogos    25.06.2019, 15:05
Оценка:  -3
Boxerogos
Не истери,бот.Твоего трахаря не вернуть.Найди себе нового.Загугли"Геи в АТО"и найдёшь себе"голубого воина света".Я очень хочу чтобы у тебя и у твоего нового мужа всё было чики-пуки!))))))))))))))))))) ))
Николай510    25.06.2019, 14:42
Оценка:  +5
Николай510
Очередной сепарский ФЭЙК !!! Как и о чём можно "договариваться" с убийцам десятков тысяч людей, оккупантами Родины,с "гэбэшниками" в конце концов!!! ???
Хитрый-Лис    25.06.2019, 14:38
Оценка:  +4
Хитрый-Лис
С луГАНННДОНИЕЙ переговоры?
timo1020    25.06.2019, 14:36
Оценка:  -2
timo1020
ну вот 75/25 и 70/30
соотношение овец и пастухов
nfhvyt    25.06.2019, 14:40
Оценка:  -7
nfhvyt
соотношение галицких пастухов, и нормальных украинцев.
Boxerogos    25.06.2019, 14:36
Оценка:  -6
Boxerogos
70%-это большинство.Если же воинствующее меньшинство будет против мира,то можно попросить ООН и"весь мир с нами"провести операцию по"принуждению к миру".А кто именно согласится осуществить эту операцию,не столь важно.Главное-мир!
WTF2wtf    25.06.2019, 14:38
Оценка:  +3
WTF2wtf
Путинское виртуалко,
просто нахyй пшло, конченое украинофобко
Boxerogos    25.06.2019, 14:45
Оценка:  -7
Boxerogos
Потрохосос,ты уже облизал могильную плиту своего скопытившегося друга,которого"расстреля ли"под Иловайском хyями в голову"расийскии афицеры"!))))))))))))))) )))
WTF2wtf    25.06.2019, 14:55
Оценка:  +2
WTF2wtf
Stupid russian NAZI ...
WTF2wtf    25.06.2019, 14:34
Оценка:  +3
WTF2wtf
уберите этого конченого российского бота "ДядяИра"
Ira0956    25.06.2019, 14:33
Оценка:  -7
Ira0956
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