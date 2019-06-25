Порошенко готов купить телеканал Прямой – Сюмар

Экс-президент получит опцион на покупку телеканала Прямой.

Экс-президент Украины Петр Порошенко готов пробрести телеканал Прямой, так как “нельзя допустить концентрации медиасобственности в пророссийских руках“.

Об этом сообщила нардеп и председатель по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар в комментарии Детектор медиа.

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По словам Сюмар, такое заявление Петр Порошенко высказал на встрече с журналистами. Тогда Порошенко подчеркнул, что Прямой и 5 канал не будут проданы Виктору Медведчуку.

При этом Петр Порошенко готов приобрести телеканал Прямой, если у текущего владельца Владимира Макеенко “возникнут проблемы“.

Ранее сообщалось о том, что владелец Прямого заявил, что продаст его только Порошенко. Макеенко заявил, что канал пока не продается. Между тем, продажа вероятна только при условии, что покупателем будет Порошенко.​

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