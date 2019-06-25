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В Кривом Роге у памятника Богдану Хмельницкому отпала рука

Комментариев: 1
Местные жители отмечают, что это не впервые. Ранее даже приходилось менять размер булавы гетьмана, чтобы избежать таких ситуаций.
У Богдана Хмельницкого в Кривом Роге отпала рука
У Богдана Хмельницкого в Кривом Роге отпала рука
1kr.ua

В Кривом Роге у памятника гетьмана Богдана Хмельницкого отпала правая рука. Об этом сообщает Первый Криворожский.

О происшествии уже известили Центрально-Городской райсовет, на балансе которого и находится памятник.

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Жильцы говорят, что такое случается уже не в первый раз. Ранее даже приходилось менять размер булавы гетьмана, чтобы избежать таких ситуаций.

О пострадавших информации нет.

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Ранее сообщалось, что в Харькове неизвестные залили красной краской памятный знак, установленный в честь погибших воинов УПА. Информация зарегистрирована в Журнале единого учета правонарушений Киевского отдела полиции. Собран первичный материал, проводится проверка.

Также в Киеве неизвестные вандалы разрушили мемориал Сергею Нигояну — герою Небесной сотни, первому погибшему на Майдане 22 января 2014 года. Памятный знак находился на улице Грушевского — на месте гибели Нигояна. Хулиганы, побывавшие ночью возле мемориала, повалили украинский флаг, разбросали цветы и сложенные у гранитного обелиска шины.

 

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Теги: рука, памятник, Кривой Рог, Богдан Хмельницький
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Комментариев (1)
tulchanin    25.06.2019, 15:01
Оценка:  +1
tulchanin
"Устал оружием размахивать".... символично ?
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