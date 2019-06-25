В Кривом Роге у памятника Богдану Хмельницкому отпала рука

Местные жители отмечают, что это не впервые. Ранее даже приходилось менять размер булавы гетьмана, чтобы избежать таких ситуаций.

У Богдана Хмельницкого в Кривом Роге отпала рука 1kr.ua

В Кривом Роге у памятника гетьмана Богдана Хмельницкого отпала правая рука. Об этом сообщает Первый Криворожский.

О происшествии уже известили Центрально-Городской райсовет, на балансе которого и находится памятник.

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Жильцы говорят, что такое случается уже не в первый раз. Ранее даже приходилось менять размер булавы гетьмана, чтобы избежать таких ситуаций.

О пострадавших информации нет.

В Кривом Роге у памятника Хмельницкому отпала рука



https://t.co/UVgEWYxvQM pic.twitter.com/5jEB4TNON2 — Первый Криворожский (@1kr_ua) 24 июня 2019 г.

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Ранее сообщалось, что в Харькове неизвестные залили красной краской памятный знак, установленный в честь погибших воинов УПА. Информация зарегистрирована в Журнале единого учета правонарушений Киевского отдела полиции. Собран первичный материал, проводится проверка.

Также в Киеве неизвестные вандалы разрушили мемориал Сергею Нигояну — герою Небесной сотни, первому погибшему на Майдане 22 января 2014 года. Памятный знак находился на улице Грушевского — на месте гибели Нигояна. Хулиганы, побывавшие ночью возле мемориала, повалили украинский флаг, разбросали цветы и сложенные у гранитного обелиска шины.

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