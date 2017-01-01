За свой орган он получали от 10 до 15 тысяч долларов.

Аброськин рассказал, что 20 украинцев продали свои почки за деньги facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин рассказал о том, что украинцы продавали свои органы.

Об он написал на своей странице в Facebook.

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Аброськин написал, что встречался с полицейскими Республики Казахстан, которые совместно с Генеральной прокуратурой Украины пытаются выявить и предотвратить факты торговли органами.

Известно, что в Казахстане по данному уголовному производству арестованы несколько человек, один из которых является врачом-трансплантологом.

Украинцев, которые продали свои почки - 20 человек. За свой орган он получали от 10 до 15 тысяч долларов.

Люди же, которые приобретали почки платили до 150 тысяч долларов.

Один из допрошенных наших сограждан рассказал, что свою почку он продал, чтобы заплатить за проведение операции его онкобольного женщины, другой - просто, чтобы жить, - говорит Аброськин.

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Аброським отметил, что за всеми покупками органов стоит международная организованная преступность.

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