СБУ: Подозреваемый в катастрофе МН17 отсидел за групповое изнасилование

Украинец Харченко отсидел за групповое изнасилование.

Служба безопасности Украины выяснила, что один из четырех подозреваемых в авиакатастрофе МН17 гражданин Украины Леонид Харченко в 15 лет с группой лиц изнасиловал девушку и в 16 лет понес за это наказание.

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Об этом сообщает “Радио Свобода” со ссылкой на слова представителя СБУ, генерал-майора Игоря Гуськова.

В 1987 году, в декабре, ему на тот момент было всего 15 лет, он был задержан по статье 117 ч. 3 УК УССР. Если не полениться и поднять эту статью, то она совсем “тухлая”. Это изнасилование группой лиц. Более того, он получил срок в 16 лет, осужден на пять лет. И три года он провел в местах лишения свободы в городе Дубно Ровенской области, - сообщил Гуськов.

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Весь срок Харченко не досидел. ВЫ 1991 году его выпустили по условно-досрочном освобождении.

Также представитель СБУ прокомментировал слухи о том, что Харченко погиб. Гуськов говорит, что террористы уже не в первый раз пытаются выдать человека за мертвого. Тем более версия о смерти Харченко кажется невероятной.

Это не первый случай, когда террористы с той стороны или их близкое окружение распространяют такую информацию - о гибели или смерти. Харченко отдал бы сейчас все, чтобы его следы потерялись. На самом деле та информация, которая есть у Службы безопасности не позволяет говорить о том, что он мертв, - добавил Гуськов.

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