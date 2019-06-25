Богдан причастен к кредитным аферам на сотни миллионов – СМИ
Глава Администрации президента Андрей Богдан причастен к кредитным аферам на сотни миллионов гривен. Об этом говорится в журналистском расследовании Наших грошей з Денисом Бігусом.
Известно, что в 2011 году Богдан стал владельцем поместья более чем 1,5 тыс. кв.м в Конча-Заспе, а в 2013 году супруга главы АП приобрела две квартиры в центре Киева на 300 кв.м. Позже Богдан оформил на себя ряд нежилых, скорее всего, офисных помещений на Днепровской набережной. Их сейчас он сдает в аренду.
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Богдан говорит, что имеет такое состояние, потому что занимался предпринимательской деятельностью, хотя с 2007 года работал в госслужбе.
Кроме того, журналисты уверяют, что Андрей Богдан проводил консультации в кредитных мошенничествах.
Так, в 2016-м году Фонд гарантирования вкладов нашел кредитную аферу с привлечением оффшорной компании Айдельберг ресорсис ИНК. (Idelberg resources INC.), к которой был причастен Богдан и его бизнес-партнеры Игорь Пукшин, Александр Баулин. В 2014 Богдан получил доверенность на представительство Idelberg resources INC от Баулина.
Оффшорная компания Idelberg resources с Виргинских островов помогла Светловодскому маслосыркомбинату из группы Клуб сыра обойти расчеты за кредит в банке Финансы и кредит.
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Маслокомбинат получал кредит в банке в 2007 году под залог имущества, а позже обращался за взысканием налога в то время, когда долг перед банком составил около 150 миллионов гривен. После этого Idelberg resources заявила, что тоже претендует на деньги комбината, так как якобы занимала их до займа в банке.
Более того, Бгдан знаком с членом правления маслокомбината Александром Коваленко, который сейчас по доверенности Богдана продает его землю под Киевом в селе Забуянье.
Сам Богдан подтверждает связи с виргинской оффшоркой, в чью пользу в 2009 году добровольно обанкротился комбинат группы Клуб сыра.
Ранее сообщалось, что у главы АП Зеленского катер и участок в Конча-Заспе после работы у Азарова.