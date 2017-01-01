"Шансов на пересмотр решения нет": Кулеба о скандале в ПАСЕ

Решение о выходе Украины из Совета Европы может принять парламент - сказал Кулеба .

Представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба прокомментировал решение Совета Европы о возвращении Российской Федерации в ПАСЕ. По его мнению, “Украина должна реагировать не эмоционально, а спокойно и цинично, ведь это вопрос самоуважения“.

Об этом сообщает издание Liga.net.

Читай также: В России отреагировали на принятие резолюции ПАСЕ

Дмитрий Кулеба считает, что шансов на пересмотр позиции Ассамблеи касательно РФ нет. При этом о возможном ослаблении санкций Кулеба высказался так: “ Прямой связи нет, но, конечно, сигнал тут четкий - если такое можно сделать в Совете Европы, то почему нельзя сделать в других местах?“

Читай также: “Жаль, что нас не услышали“: Зеленский прокомментировал возвращение России в ПАСЕ

При этом Кулеба подчеркнул, что “МИД работает над своей реакцией в правительственном сегменте Совета Европы. Но однозначно Украина должна реагировать. Не эмоционально, а спокойно и цинично“.

Ранее сообщалось о том, что ПАСЕ проголосовала за возвращение делегации РФ. За резолюцию, позволяющую делегации РФ вернуться в ПАСЕ, проголосовали 118 делегатов, против – 62, воздержалось – 10.

​Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.