В Киеве после массовой драки пьяные напали на полицию

После драки, в которой участвовали 15 человек, одна из конфликтующих компаний не успокоилась и начала конфликт с полицейскими.

Пьяные парни напали на полицию и были задержаны kiev.informator.ua

Возле станции метро Крещатик в Киеве произошла массовая драка, в которой участвовали 15 человек. После стычки одну из компаний задержала полиция. Об этом сообщает Информатор во вторник, 25 июня.

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Драка произошла утром, в 5:20. Конфликт ладили несколько экипажей полиции, которые прибыли на место происшествия. Одна из компаний удалилась, а вторая начала провоцировать правоохранителей.

Парни были в состоянии алкогольного опьянения. Один из них выкрикивал кричалки, а в ответ на замечание патрульной толкнул ее. Началась потасовка, полиция задержала пятерых парней и доставила их в Печерское отделение полиции для составления материалов. Момент задержания очевидцы сняли на видео.

Напомним, что ранее массовая драка произошла в одесском ночном клубе "Ибица". Участниками конфликта в Аркадии были отдыхающие и сотрудники заведения.