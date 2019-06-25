Трагическое селфи: Под Киевом школьник получил ожоги 70% тела
В городе Бровары Киевской области на железнодорожной станции “Бобрик“ 14-летний мальчик получил сильный удар током.
Об этом сообщает kiev.sq.
Мальчик хотел сделать эффектное фото и запрыгнул на защитную сетку над пешеходным мостом.
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“14-летний подросток ухватился за металлические опоры под контактным кабелем с напряжением в 27 000 вольт и получил сильный удар током. От возникшего электрического разряда на мальчике вспыхнула одежда“, - говорится в сообщении.
На помощь подростку бросились одноклассницы. Одна из девочек попыталась сбить огонь с тела друга футболкой, после чего вызвала скорую и позвонила родителям пострадавшего.
Подростка экстренно госпитализировали. У мальчика обожжено 70% тела и шок I степени. Сейчас решается вопрос о его транспортировке в ожоговый центр Киева. Обстоятельства происшествия выясняются.
Как сообщалось 31 мая, в Харькове парень выжил после удара электричеством в 30 тысяч вольт.