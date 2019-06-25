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В Сети появились фото "замершей" ж/д станции на Донбассе

Комментариев: 1
Волонтер показал, как сейчас выглядит заброшенная железнодорожная станция.
Ж/д станция заброшенная
Ж/д станция заброшенная
facebook.com

Военный волонтер Юрий Мысягин опубликовал фото заброшенной железнодорожной станции недалеко от временно оккупированной Горловки.

Фото опубликованы в социальной сети Facebook.

Замерло - написал волонтер

Недалеко от железнодорожной станции находится блокпост, где в 2017 году проводили обмен пленными.

Ранее военный показал уничтожение укреплений сепаратистов. Украинский военный опубликовал видео уничтожения военных объектов из противотанкового ракетного комплекса. Всего, по его словам, было уничтожено три объекта.

 

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Теги: Юрий Мысягин, жд станция, горловка
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Комментариев (1)
MrVovks    25.06.2019, 15:08
Оценка:  +2
MrVovks
русский мир как никак, путин агент США, несогласных быть частью цивилизации Европы оставляют в такой разрухе
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