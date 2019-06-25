В Сети появились фото "замершей" ж/д станции на Донбассе

Волонтер показал, как сейчас выглядит заброшенная железнодорожная станция.

Военный волонтер Юрий Мысягин опубликовал фото заброшенной железнодорожной станции недалеко от временно оккупированной Горловки.

Фото опубликованы в социальной сети Facebook.

Замерло - написал волонтер

Недалеко от железнодорожной станции находится блокпост, где в 2017 году проводили обмен пленными.

Ранее военный показал уничтожение укреплений сепаратистов. Украинский военный опубликовал видео уничтожения военных объектов из противотанкового ракетного комплекса. Всего, по его словам, было уничтожено три объекта.

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