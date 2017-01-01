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На Закарпатье сгорел туристический комплекс

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Сообщение о возгорании спасателям поступило в 4:38.
На Закарпатье сгорел туристический комплекс
© mukachevo.net
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На Закарпатье сгорел туристический комплекс
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На окраине села Кострино Великоберезнянского района Закарпатской области во вторник, 25 июня, загорелась крыша здания туристического комплекса "Виссон".

Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на ГосЧС.

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До прибытия спасателей, администрация заведения эвакуировали всех посетителей. К счастью, никто не пострадал. Площадь возгорания составляет около 500 кв. м. ликвидируют пожар 3 единицы техники из Большого Березного и Перечина. Уже в 5:40 пожар был локализован. Сейчас ликвидация пожара продолжается.

Как сообщалось 18 июня, в Одессе горел Биопарк с редкими животными.

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Теги: Закарпатье, пожар
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