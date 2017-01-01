Ирина Геращенко: Украина должна отозвать приглашение ПАСЕ на выборы
Заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко предложила ответить Совету Европы на возвращение Российской Федерации в ПАСЕ, отозвав приглашение на парламентские выборы.
Об этом Ирина Геращенко сообщила в комментарии Укринформ.
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“Так же есть еще один дискуссионный вопрос. Мы хотели бы, чтобы наш президент не по фонтанам бегал и отмалчивался, а как-то выразил свою позицию по поводу того, а что мы теперь делаем с делегацией наблюдателей ПАСЕ на украинских выборах“ - заявила Геращенко.
Организация, которая сама стала на путь самоуничтожения, не может учить Украину демократии - отметила Геращенко
Она напомнила, что что часть российской делегации в ПАСЕ ранее голосовали за аннексию Крыма и ввод российских войск.
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“Теперь они ходят в этих стенах. И они теперь имеют право участвовать в наблюдательных миссиях. Они приедут к нам на выборы наблюдателями? Часть нашей делегации считает, что Киев должен отозвать приглашение ПАСЕ направить наблюдателей на эти парламентские выборы“, - подчеркнула Геращенко.
Ранее мы сообщали о том, что Владимир Зеленский прокомментировал возвращение России в ПАСЕ. Президент напомнил, что именно сегодня, 25 июня, истекает срок выполнения решения Международного трибунала по морскому праву.
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