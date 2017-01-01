Ирина Геращенко: Украина должна отозвать приглашение ПАСЕ на выборы

Заместитель Председателя ВР заявила о том, что "часть нашей делегации считает, что Киев должен отозвать приглашение ПАСЕ направить наблюдателей на эти парламентские выборы".

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко предложила ответить Совету Европы на возвращение Российской Федерации в ПАСЕ, отозвав приглашение на парламентские выборы.

Об этом Ирина Геращенко сообщила в комментарии Укринформ.

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“Так же есть еще один дискуссионный вопрос. Мы хотели бы, чтобы наш президент не по фонтанам бегал и отмалчивался, а как-то выразил свою позицию по поводу того, а что мы теперь делаем с делегацией наблюдателей ПАСЕ на украинских выборах“ - заявила Геращенко.

Организация, которая сама стала на путь самоуничтожения, не может учить Украину демократии - отметила Геращенко

Она напомнила, что что часть российской делегации в ПАСЕ ранее голосовали за аннексию Крыма и ввод российских войск.

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“Теперь они ходят в этих стенах. И они теперь имеют право участвовать в наблюдательных миссиях. Они приедут к нам на выборы наблюдателями? Часть нашей делегации считает, что Киев должен отозвать приглашение ПАСЕ направить наблюдателей на эти парламентские выборы“, - подчеркнула Геращенко.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Зеленский прокомментировал возвращение России в ПАСЕ. Президент напомнил, что именно сегодня, 25 июня, истекает срок выполнения решения Международного трибунала по морскому праву.

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