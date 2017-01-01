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Ирина Геращенко: Украина должна отозвать приглашение ПАСЕ на выборы

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Заместитель Председателя ВР заявила о том, что "часть нашей делегации считает, что Киев должен отозвать приглашение ПАСЕ направить наблюдателей на эти парламентские выборы".
Первый вице-спикер Ирина Геращенко
Первый вице-спикер Ирина Геращенко
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Заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко предложила ответить Совету Европы на возвращение Российской Федерации в ПАСЕ, отозвав приглашение на парламентские  выборы.

Об этом Ирина Геращенко сообщила в комментарии Укринформ. 

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“Так же есть еще один дискуссионный вопрос. Мы хотели бы, чтобы наш президент не по фонтанам бегал и отмалчивался, а как-то выразил свою позицию по поводу того, а что мы теперь делаем с делегацией наблюдателей ПАСЕ на украинских выборах“ - заявила Геращенко.

Организация, которая сама стала на путь самоуничтожения, не может учить Украину демократии - отметила Геращенко

Она напомнила, что что часть российской делегации в ПАСЕ ранее голосовали за аннексию Крыма и ввод российских войск.

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“Теперь они ходят в этих стенах. И они теперь имеют право участвовать в наблюдательных миссиях. Они приедут к нам на выборы наблюдателями? Часть нашей делегации считает, что Киев должен отозвать приглашение ПАСЕ направить наблюдателей на эти парламентские выборы“, - подчеркнула Геращенко.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Зеленский прокомментировал возвращение России в ПАСЕ. Президент напомнил, что именно сегодня, 25 июня, истекает срок выполнения решения Международного трибунала по морскому праву.

 

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Теги: ПАСЕ, Украина, РФ, Ирина Геращенко
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